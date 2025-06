Cuándo dan las notas de la PAU 2025 en la Comunitat Valenciana

Nervios, nervios y más nervios por conocer la nota media sacada en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) que se celebraron la semana pasada en la Comunitat Valenciana. Más de 24.000 estudiantes de la región se examinaron la pasada semana y esperan con nerviosismo conocer el resultado y, sobre todo, la calificación de cada materia, lo que les permitirá establecer la nota media que, junto a la del Bachillerato, marcará su puntuación para entrar en la carrera deseada.

Cabe destacar que la corrección de exámenes se ha realizado entre 6 y el 11 de junio, días en los que los miembros de los tribunales han corregido a contrarreloj para tener todas las calificaciones.

Así, además, la introducción de notas está fijada para este jueves 12 de junio, otro paso más en el proceso para comunicar el resultado a los estudiantes.

Y aún habrá que esperar un poco para la entrega de las notas de la PAU 2025. Será este viernes 13 de junio, a partir de las 13 horas, cuando los jóvenes que se han examinado en la PAU conozcan sus calificaciones. Además, será en en ese momento cuando se publicarán los resultados de las pruebas y los alumnos podrán consultar sus calificaciones con su usuario y contraseña en el portal web de la Generalitat https://appweb1.edu.gva.es/paseu/login.sec.

Pero, además, aquellos que no estén contentos con su calificación, podrán realizar entre el 16 y el 18 de junio la solicitud de revisión del examen. La resolución tendrá lugar el 20 de junio. En Castellón y Valencia, la solicitud para ver exámenes será los días 23 y 25 de junio y en Alicante, los días 26 y 27 de junio.

Y para los que no hayan aprobado, la convocatoria extraordinaria está pensada para quienes no superen la prueba en junio o no hayan podido presentarse tendrá lugar a principios de julio y mantiene una estructura similar a la ordinaria. Los exámenes oficiales serán los días 1, 2 y 3 de julio. El 4 de julio queda reservado para casos de solapamiento.

Una novedad en 2025

Este año, además, la Conselleria de Educación ha aportado una novedad al sistema para la lista de espera de carreras universitarias. Será este departamento el que centralice las listas de espera en el acceso a la universidad una vez se haya realizado la primera preinscripción tras haber aprobado la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Así, los estudiantes que no hayan obtenido plaza en la carrera deseada y opten a distintas titulaciones a la espera de que haya vacantes, podrán ver semana a semana a través de la plataforma de la conselleria (la herramienta donde se hace la preinscripción) y, también, gracias a un mensaje si se tiene descargada la aplicación, cómo es el proceso y si han sido elegidos en la titulación que esperaban.

El 11 de julio se realizará la primera adjudicación de plazas, que hasta la fecha es la que se realizaba a través de la plataforma de la conselleria. Luego habrá ocho adjudicaciones más los días 18, 24 y 30 de julio; el 4, el 11, el 18 y el 25 de septiembre; y el 2 de octubre.