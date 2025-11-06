Detenida una mujer en Valencia por el robo de joyas en los domicilios donde limpiaba

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a una mujer, de 38 años de edad, como presunta autora del robo de joyas en los domicilios donde limpiaba, valoradas en más de 20.000 euros.

La investigación se inició tras una denuncia recibida en la Comisaría del distrito de Abastos (Valencia) por el robo de dinero y joyas en diversos domicilios propiedad de una misma familia, informa la Policía Nacional.

Los policías centraron sus sospechas en una mujer que trabajaba como limpiadora en dichas viviendas, a las que acudía en ocasiones sin que hubiese nadie en el interior.

Comprobaron además como esta mujer y su actual pareja tenían registros de ventas en múltiples comercios de compra y venta de joyas, cuyo valor ascendía a más de 15.000 euros, que fueron reconocidas por su propietarios como los sustraídos en sus viviendas.

La presunta autora de los robos aprovechaba la relación de confianza que le unía a la denunciante y a su familia, desde hacía cinco años, para actuar con total libertad ya que en ocasiones llevaba a cabo sus tareas sin supervisión de los propietarios de las viviendas, siendo una de ellas una mujer de 95 años de edad a la cual también cuidaba ocasionalmente.

En el marco de la operación, los agentes averiguaron que la mujer sobre la que recaían las sospechas también había sustraído joyas en los domicilios de otras dos personas en la ciudad de Valencia.

Finalmente se procedió a su detención, así como al registro de su vivienda, en la cual se encontró documentación relativa a diversas ventas y se intervinieron tres relojes y un anillo de posible procedencia ilícita.

La arrestada, acusada de los presuntos delitos de robo con fuerza, hurto y estafa, ha sido puesta a disposición judicial.

La investigación permanece abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones, añaden las fuentes.