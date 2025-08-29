Detenidos cuando trataban de volar a Fráncfort desde València con 20 kg de marihuana

La Guardia Civil ha detenido en el Aeropuerto de Valencia a dos hombres que trataban de volar a la ciudad alemana de Fráncfort con 20 kilos de marihuana en sus maletas.

Según ha informado la Comandancia Provincial en un comunicado, los agentes observaron una actitud "agitada y sospechosa" en ambos y posteriormente comprobaron con un escáner de rayos X que en el interior de sus maletas había unas "masas compatibles con la presencia de sustancias estupefacientes".

Interrogados sobre el contenido, ambos dijeron desconocerlo, e instantes después y en su presencia los agentes abrieron las maletas y comprobaron que en su interior había grandes bolsas de plástico con marihuana, sustancia que dio positivo en el test de narcóticos.

Ambos hombres, de nacionalidad belga, fueron detenidos por un delito contra la salud pública.

Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 02 de Quart de Poblet.