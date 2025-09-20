Diana Morant (PSPV) dice que el PP pagará en las urnas el no haber pedido perdón por la dana

La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, ha afirmado este sábado que en el PPCV de Carlos Mazón "no tienen perdón, pero tampoco lo han pedido" por su gestión de la dana del 29 de octubre, y ha asegurado que "lo pagarán en las urnas".

Así lo ha señalado en la clausura en Torrevieja (Alicante) de unas jornadas con las que los socialistas valencianos han abierto el curso político, donde ha reivindicado que son la "alternativa real" a las derechas en la Comunitat Valenciana y cuentan con un proyecto "sólido, fuerte y unido".

Morant ha insistido en que tras la dana están "hartos" y no pueden "con tanta infamia, mentira e indignidad", por lo que van a seguir reclamando que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, se vaya, y ha asegurado que su primera decisión cuando sea presidenta del Consell será "abrir las puertas del Palau" a las víctimas de la dana, "por la dignidad" de la institución.

"Quiero ser presidenta porque quiero asumir la carga y la responsabilidad de hacerme responsable de la protección de la vida de las personas. Para eso sirve un sillón, para hacerse responsable de él", ha afirmado la dirigente socialista, quien ha indicado que la prioridad cuando gobiernen la Generalitat serán los servicios sociales, la educación, la sanidad y la vivienda.

Morant ha criticado asimismo al PP que vaya a Alicante "a aplaudir y dar palmaditas en la espalda a Mazón" y ha remarcado que "son los mismos que tienen sobre su conciencia la vida de 229 personas", lago que los valencianos y valencianas no van "a olvidar".

"No nos vale Mazón ni su Consell de la reconstrucción 'fake' y tampoco su cuarto gobierno", ha manifestado la dirigente socialista, quien ha insistido en que solo les vale una convocatoria electoral "y que se devuelva la voz al pueblo para que elija su futuro".

La ministra también se ha referido a la situación de Gaza y ha afirmado que los socialistas siempre han estado "en el lado correcto de la historia", por lo que no van a "mirar a otro lado" y condenan lo que está ocurriendo allí, que "es un crimen y se llama genocidio".

Ha expresado su orgullo de que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "lidere la voz en Europa y el mundo contra esta masacre" contra personas mayores, niños y gente que está esperando en una cola para recibir comida o está en hospitales.

Por su parte, el secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Alicante, Rubén Alfaro, ha afirmado que "con la voz de Diana Morant en el consejo de ministros la voz de Alicante se escucha en el Gobierno de España" y ha señalado que "se ha demostrado que no hay presidente del PP capaz de dar respuesta a las emergencias" y no hace falta "una bola de cristal para saber que el PP no mira a las personas".