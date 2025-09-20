Valencia medirá las temperaturas para evidenciar el fenómeno isla de calor

Más de 60 municipios, entre ellos la ciudad de València, medirán las temperaturas para evidenciar el fenómeno isla de calor en la actividad de ciencia ciudadana "La Termotrada 2025".

Promovida por organizaciones como Salvemos Nuestros Parques, Juventud por el Clima o Ecologistas en Acción, participan en ella unas 700 personas, que medirán el confort térmico en 24 capitales de provincia y 44 municipios.

La acción para medir las temperaturas de más de 60 localidades españolas tiene como antecedente la Termometrada organizada en Madrid el 8 de julio de 2023, una iniciativa en la que participaron personas de 15 barrios y municipios de la capital, ha informado Ecologistas en Acción.

Las nuevas mediciones se efectúan este sábado día 20 de septiembre y habrá un total de 200 puntos de medición conforme al siguiente formato: cada una de las personas participantes se compromete a llevar a cabo tres mediciones en el día indicado y en el lugar que tenga asignado.

Las mediciones se efectuarán a las ocho de la mañana, las cinco de la tarde y las once de la noche para recoger tres momentos del día: el momento en que la ciudad se ha enfriado a lo largo de la noche, el de mayor insolación y unas horas después de la puesta de sol, cuando se haya disipado parte del calor acumulado en el día.

Las personas participantes trabajarán de forma coordinada en grupos de tres, cada una de ellas en un entorno urbanístico diferente.

Un espacio, al que se denomina Paraíso, contará con pavimento permeable, de hierba o tierra, y la sombra de un árbol con buen porte; el segundo espacio (Intermedio) contará con pavimento duro, de asfalto, granito o losa artificial, y deberá estar también bien sombreado; y el tercer espacio (Infierno) será de pavimento impermeable de asfalto, granito o losa artificial y no recibirá sombra alguna a lo largo del día.

Los tres espacios estarán situados en una zona del pueblo o ciudad con cierta homogeneidad (un barrio, un distrito), para permitir comparar los resultados en función de la configuración urbanística de cada uno de ellos.

En el caso de la ciudad de València, participan siete barrios en esta primera edición estatal: Saïdia, Russafa, Natzaret, Ciutat Vella, Nord (Torrefiel-Benicalap), Patraix y La Roqueta (Arrancapins).

Los datos obtenidos en cada espacio se registrarán en www.termometrada.org [1], sitio creado expresamente para alojar los resultados de cada medición y que ofrecerá un mapa con la localización de cada uno de los puntos de intervención indicando las coordenadas geográficas, fotografía del lugar y las tres mediciones obtenidas.

Con esta actividad las personas participantes quieren evidenciar y denunciar la falta de ambición de la mayoría de ciudades españolas en las políticas de adaptación al cambio climático.

Según Ecologistas en Acción, mientras que ciudades que soportan temperaturas mucho menos extremas como Róterdam, Ámsterdam, Friburgo o París, están implementando políticas de plantación masiva de árboles o despavimentando espacios urbanos para combatir las olas de calor o las lluvias torrenciales, en el Estado español seguimos dando prioridad al coche y el asfalto, cortando árboles urbanos de porte o con diseños urbanos que no responden a la realidad de la gravedad e intensidad de los problemas derivados de la crisis climática".

Independientemente de los resultados de las mediciones, la organización estima que la iniciativa ya es todo un éxito, pues demuestra la necesidad de aplicar fórmulas de ciencia ciudadana al estudio de las condiciones de habitabilidad de los pueblos y ciudades.

Demuestra además, la gran sensibilidad existente entre la ciudadanía en general en relación con la adaptación de los espacios urbanos a las altas temperaturas, pues el volumen de localidades y personas inscritas ha superado en un plazo de tiempo muy corto las expectativas de participación.