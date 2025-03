Emotivo estreno en la catedral de la Cantata de Viso Roger dedicada a la Semana Santa Marinera

Con apenas 31 años, no es exagerado decir que estamos ante la “opera magna” de Pedro José Viso Roger, y la mejor hermenéutica hecha música de la Semana Santa Marinera. La Cantata dedicada a ella es sublime, en su conjunto nos describía un pueblo perfectamente organizado y acompasado, mecido por las brisas y las olas del mar. Tiene los visos perfectos para convertirse en la banda sonora de una gran película que refleje el preciado tesoro de las populares fiestas sacras de nuestros pueblos de la mar. Una polifonía compacta, rítmica, sugerente, seductora, con alguna pincelada habanera, que explica con sencillez la tragedia, e insiste en la alegría, la esperanza, el sentido de la Resurrección.

Viso Roger es del Cabanyal y ha captado magistralmente en las partituras de esta Cantata, estrenada en la Catedral llena a reventar de gente pese al mal tiempo, basándose en el espíritu de los clásicos valencianos de los siglos XV y XVI, -los textos sonaban al estilo de sor Isabel de Villena en su Vita Christi- por su claridad, sencillez y luz de nuestra peculiar manera de recordar los misterios del Triduo Sacro, trágicos y fúnebres en todas partes, y esperanzadores en nuestra tierra.

Pura teología hecha poesía, lenguaje de la calle, efusión de espíritus y fe popular, manera de poner a Dios a la altura del hombre, para que se hablen de tú a tú, abiertamente, mirándose a la ara. Todo reflejado en una excelente Cantata digna de un Palau de les Arts, de un Palacio de la Ópera, de una programación en un ciclo de conciertos.

La Cantata dedicada a la Semana Santa Marinera es un precioso poema sinfónico que marcará un antes y un después en la música valenciana demasiadas veces trabada y entretenida en temas menores, anecdóticos. Aparte su importante carga religiosa, popular, antropológica, descriptiva del curioso fenómeno de la Semana Santa de Valencia, lo musical y coral es toda una potencia arrolladora que enamora y subyuga, nos lleva de la mano desde el Viernes de Dolor hasta la Resurrección.

“La brisa del mar envolta els carrers/ per preparar i rebre la Passió” anuncian los Coros en su preludio. La preocupación de la Madre en el Viernes de Dolor, la queja de su propio desamparo (brillante la soprano Jenny Castro Jiménez en su acercarnos la Virgen, con una incisiva y bien modulada voz). La alegría de la entrada de Jesús en Jerusalén del Domingo de Ramos, “el poble clama sa majestat/ amb tota solemnitat”. La profundidad vivencial del Jueves Santo, “vos deixe com el meu llegaat/ este tresor de sacrament” Jesús interpretado por el tenor Pascual Vicente Andreu Navarro (voz que hizo temblar corazones y hasta las propias paredes de la catedral por su potencia y labra). El desastre total del Viernes Santo, “este cos ja no aguanta més”, “mostreuli amor i clemencia/ puix que tots l avorrixen/ i el volen matar”, urgía san Juan interpretado por la singular voz del tenor Pedro Castro Alcázar. Y el contrapunto del Sábado Santo, “nostre Senyor ha ressucitat” para explotar al máximo el Domingo de Resurrección, “que gran i solemne es el dia de hui”. De narrador estuvo el histórico de la Semana Santa, ex presidente, Pepe Martorell, con textos nativos, en Lengua Valenciana como la Cantata, donde reflejaba el paisaje costumbrista de los pueblos del Grao, Canyamelar y Cabanyal en fechas tan señaladas.

Viso conjuntó el Coro del Casino Musical de Godella, Coro de Cámara de Valencia, Cor Ovi-Orfeó Valencia Infantil (Coral Catapata i Corremon), Coro de Cámara Quadrivium Música Antigua, Coro de la Universitat Politécnia de Valencia y la Banda Sinfónica Ateneo Musical del Puerto, que tuvieron una actuación rayando a gran altura, demostrando calidad, profesionalidad, saber hacer y muchas horas dedicadas a preparar este proyecto concluido por su autor en las tristes hors de la riada del 29 de octubre pasadas ha querido dedicar a la Resurrección y ser un canto de esperanza a los afectados y voluntarios que acudieron en su ayuda.

La Semana Santa Marinera, organizadora y convocante de este importante evento cultural religioso bajo el título “Concert Inici de Quaresma”, lo encuadró dentro de sus celebraciones del primer Centenario de su Junta Mayor. Su presidente, Carles Genís, agradeció y distinguió a cada uno de los grupos intervinientes su valiosa colaboración con mención especial al joven músico Pedro Viso Roger, que se ha desvelado como un importante valor de la música valenciana contemporánea, aunque sus méritos ya los había demostrado en la Semana de Música Religiosa de Cuenca donde captó en obras dedicadas expresamente a ella sus dotes de intérprete de la realidad y plasmación en las partituras.

La Semana Santa Marinera ha vuelto a exhibir en el centro de la ciudad su potencia, sus armas, sus cualidades, su gente y su gran acervo religioso y cultural valenciano, una manera de invitar a los valencianos a que se acerquen a los barrios marineros de vivir y participar de la belleza de sus actos. A falta de que las televisiones, públicas o de la propia Iglesia, retransmitieran el hermoso concierto, distraídas por los ruidos de las tracas y los carnavales , la Junta lo hizo mediante streaming por sus redes sociales y por su canal de you Tube, además de haber quedado grabado el concierto, menos mal, como ya hizo con su Gala del Centenario en las Atarazanas. Contaron con el patrocinio de ValenciaPort, Ayuntamiento de Valencia y la Catedral.