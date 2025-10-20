Las empresas de la zona cero de la dana han hecho "malabares" con las ayudas para abrir sus puertas

La Cámara de Comercio de Valencia ha presentado este lunes los datos de un informe que recoge el estado de la recuperación de las empresas de la zona cero cuando está a punto de cumplirse un año de la dana. La actividad económica se está recuperando gracias fundamentalmente a "los malabares" que los empresarios han realizado para salir adelante tras los daños que provocó la riada.

La recuperación de la industria se ha producido gracias a un "frágil equilibrio entre las diferentes fuentes de financiación. Ninguna por sí sola, ni las ayudas de las Generalitat, ni del Consorcios ni los donativos privados han sido suficientes por sí solos", ha explicado Amadeo Aznar, técnico de la Cámara de Comercio.

Así, ha detallado que el 12 por ciento de las solicitudes presentadas al Consorcio de Compensación de Seguros están pendientes por cobrar, el 70 por ciento sí han cobrado todo y un 15, 6 por ciento tienen todavía pagos a cuenta. De manera general, 4 de cada 10 empresas están pendientes de recibir alguna de las ayudas solicitadas.

En total, en la zona cero unas 100 empresas industriales han tenido que cerrar sus puertas.

EL 85 % de las empresas ubicadas en los polígonos industriales de los 14 municipios valencianos que se consideran como la zona cero de las riadas del pasado 29 de octubre están activas un año después del desastre, mientras que el 5,8 % cerraron por la dana y el 9,2 % por otros motivos.

(Seguirá ampliación)