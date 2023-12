Esta es la torre de Valencia que podrá visitarse por solo un euro a partir de enero

La Catedral de Valencia implantará a partir del 1 de enero de 2024 un precio reducido de un euro para todos los residentes de la Archidiócesis de Valencia que deseen visitar la Seo o subir a la torre del Micalet.

El Cabildo Metropolitano ha tomado esta decisión tras la “excelente acogida” que ha tenido durante 2023 la aplicación de estos precios a los visitantes residentes en Valencia capital.

“Muchos visitantes nos han felicitado por esta decisión y ha generado expectación en muchos pueblos de la Archidiócesis. Nos ha parecido lo más lógico extender este precio a todos los diocesanos, para que puedan disfrutar del gran patrimonio espiritual y cultural de la Catedral”, señala José Verdeguer, canónigo conservador del Patrimonio.

Para poder beneficiarse de este descuento, el visitante debe presentar un documento oficial que acredite su residencia en alguno de los municipios de la diócesis de Valencia. “

El resto de precios y descuentos vigentes en la visita cultural a la Catedral y la subida al Micalet se mantendrán iguales durante 2024. Se pueden beneficiar de un precio reducido en la entrada los pensionistas, personas con discapacidad, desempleados, niños de entre 8 y 17 años y estudiantes. También los usuarios de Renfe Cercanías pueden obtener descuentos presentando la tarjeta +RENFE&TÚ, gracias a un convenio vigente entre la Catedral y Renfe Cercanías Valencia.

Para mejorar su visita cultural, la Catedral implantará en febrero una nueva producción de audio en 9 idiomas. La misma ampliará y mejorará el contenido que se puede escuchar en las audioguías, que serán sustituidas por aparatos nuevos de última tecnología. Podrá escucharse en castellano, valenciano, inglés, francés, italiano, portugués, alemán y ruso. Como novedad destacada, incluirá también el idioma holandés.

“Venimos detectando un incremento importante de visitantes de los Países Bajos”, señala Carlos Gener, gestor cultural de la Seo. “Es una tendencia generalizada en toda la ciudad de Valencia. Contar con este idioma para su visita nos posiciona como uno de los pocos monumentos de la ciudad que permite realizar una visita en ese idioma. Esta nueva producción, junto con los nuevos aparatos en lo que se podrá escuchar, contribuye a una mejora en la calidad de nuestra visita cultural.”

Visita virtual

Como complemento a la visita presencial a la Seo, la Catedral ha lanzado también una nueva visita virtual, con imágenes en 360 grados, accesible a través de tablets y smartphones. Esta visita permite recorrer toda la iglesia, el museo catedralicio-diocesano y la terraza del Micalet. También otros espacios no abiertos al público, como la Sacristía y el Reconditorio. Esta visita virtual incorpora también música, explicaciones en audio y supone “una oportunidad para visitar la Catedral a aquellos que no pueden acercarse a visitarnos. También permite a las personas con alguna discapacidad disfrutar de espacios que, por diferentes circunstancias, no podrían visitar normalmente” señala Gener.