La famosa discoteca valenciana que empezó siendo un balneario para la aristocracia

Valencia es conocida por ser una ciudad con una gran oferta de ocio nocturno, y los valencianos por ser proclives a disfrutar de la mismal. La zona de la playa es una de las más frecuentadas, especialmente durante el verano, cuando las noches son más largas y más fáciles de llevar gracias al calor.

Precisamente en esta zona, justo frente al mar y en un edificio modernista de principios del siglo XX, se enclava la famosa discoteca Akuarela. Lo que poca gente sabe es que esta construcción nació pensada precisamente para el fin contrario al que se destina hoy en día: el relax. Termas Victoria era el nombre que recibió este balneario especializado en las aguas termales y destinado a las clases más pudientes. Su restaurante, alquilado al Hotel Reina Victoria, albergó algunas de las fiestas más sonadas de la época para la aristocracia local y visitante.

Pero su vida no fue muy larga. Las Termas cerraron el restaurante; acusaron la decadencia, la guerra y los años grises que le siguieron. En las décadas de 1960 y 1970 se alquilaban a fallas para bailes dominicales, pero aún acudían a tomar los baños gente de la Ribera, donde la tradición continuaba. Después se convirtió en la sala de fiestas Casablanca, y en su piso de abajo estaba la no menos mítica discoteca ACTV, abierta en 1988 y único recinto de la ruta del bakalao que existía dentro de Valencia. La discoteca tuvo que cerrar en 1992, y reabrió dos años después, pero la cosa no funcionó: ACTV se acabó definitivamente en 1999.