Los 'fibers' ya toman Benicàssim (Castellón)

Todo listo. Los 'fibers' ya han llegado. El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) avanza hacia sus tres décadas de historia y abre este jueves una edición cargada de controversia tras la renuncia de siete nombres del cartel, que se han retirado en protesta por la vinculación del festival con el fondo de inversión proisraelí KKR.

Esta vigésima novena edición del FIB comienza con la expectativa de reunir a unos 130.000 asistentes, cifra similar a la anterior edición pero que supone una reducción respecto a los 180.000 espectadores de la convocatoria de 2023. La programación apuesta por destacados nombres internacionales como Thirty Seconds To Mars y The Black Keys, aunque ha sido criticada por una menor presencia de novedades y tendencias emergentes en la escena musical.

Desde 2019, The Music Republic, compañía también organizadora de grandes eventos como Arenal Sound, Viña Rock, el Festival de Les Arts e Interestelar Sevilla, asumió la gestión del FIB y se enfocó en el público nacional, ofreciendo un cartel más económico pero atractivo para la audiencia, logrando así llenar nuevamente al máximo el recinto de conciertos en Benicàssim, situado junto a la N-340.

Por segundo año consecutivo, el festival se celebra durante tres días, un formato reducido que también influye en el número de asistentes. Se prevé que el público será mayoritariamente nacional, con presencia de visitantes internacionales, especialmente procedentes del Reino Unido.

El cartel, por días

Este jueves actuarán Thirty Seconds to Mars, Bloc Party, Olly Alexander, Ca7riel & Paco Amoroso, Shinova, La Casa Azul, Miss Caffeina, Kakkmaddafakka, Soft Play y Hard Life, entre otros.

Para el viernes se espera a grupos, cantantes y DJ como Foster the People, Love of Lesbian, Ginebras, León Benavente, Tiga, Maxïmo Park, Elyella, Cupido y The K’s, mientras que el sábado cerrarán el cartel The Black Keys, Viva Suecia, Tom Meighan, Siloé, Ojete Calor, Iván Ferreiro, Hot Chip DJ Set y Depedro.

Protestas

La polémica ha marcado la edición de este año tras la renuncia de siete artistas, entre ellos el puertorriqueño Residente y grupos y artistas nacionales como Judeline, Mushkaa, La Élite, Califato 3/4, Camellos y Samantha Hudson. Todos ellos han rechazado participar debido a la vinculación del festival con el fondo estadounidense KKR, al que acusan de apoyar al Estado de Israel.

En esta línea, las organizaciones BDS Castelló y la Plataforma Castelló por Palestina han llamado a los asistentes que ya compraron sus entradas a solicitar la devolución en señal de protesta por la relación de la promotora del evento, The Music Republic, con el citado fondo de inversión.

Cerca del 'todo vendido' pero con extras de pago

El FIB mantiene su política de precios bajos para los abonos ordinarios, con un coste actual de 69,99 euros (precio inicial de 49,99 euros), mientras que el abono VIP está fijado en 140 euros. La organización ha informado de que las ventas están prácticamente agotadas, con un 99 % de las entradas vendidas.

Sin embargo, el precio base se complementa con numerosos servicios adicionales de pago, como la acampada Villacamp (29 euros), transporte en autobús (entre 14 y 39 euros según destino), bonos para duchas (desde 10 euros) y reacceso (11 euros), servicios que en 2020 estaban incluidos en el abono general.

Hace una década, el abono costaba alrededor de 160 euros en la edición de 2015, cuando el festival contó con cabezas de cartel como Florence + The Machine, The Prodigy, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Blur, Los Planetas y Portishead, entre otros grandes cabezas de cartel.

Dispositivo de seguridad

El dispositivo de seguridad incluirá la presencia continua de la Policía Local, Guardia Civil, bomberos, personal sanitario, agentes de control y protección civil. Se han designado puntos de evacuación, además de reforzar los servicios médicos y garantizar asistencia inmediata para atender cualquier eventualidad durante los tres días.

La subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, ha indicado que “en eventos con una afluencia de público tan significativa como el FIB, la coordinación entre todos los efectivos implicados es una prioridad. Este festival es un claro ejemplo de colaboración y coordinación interadministrativa”.

Por su parte, Renfe ha reforzado sus trenes de Media Distancia ofreciendo más de 7.300 plazas extra. Desde este miércoles y hasta el próximo domingo circularán veintitrés trenes al doble de su capacidad habitual para atender la demanda de viajeros.