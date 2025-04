El fiscal superior alerta del aumento de delitos sexuales y contra el patrimonio

El fiscal superior de la Comunitat Valenciana, José Ortiz, ha presentado esta mañana en Les Corts la memoria de la Fiscalía de 2024 que recoge la actividad del Ministerio Público en 2023 y ha denunciado un aumento de los delitos violentos, también de violencia sexual, y contra el patrimonio.

Ortiz ha alertado de que ha habido un aumento moderado de diligencias previas en las tres provincias y que aquellas incoadas por delitos contra la libertad sexual "han aumentado de forma considerable".

Durante 2023 se han celebrado 1.909 juicios Alicante; 3.255, en Castellón y 17.786, en Valencia.

Los delitos contra la vida han subido un 45 por ciento en Alicante, que ha pasado de 42 a 57. Los asesinatos han pasado de tres a cuatro. En Castellón hubo 22 juicios por homicidio y 8 por asesinato, lo que supone un incremento del 15 por ciento.

En Valencia hubo 115 juicios por homicidio y sus formas en Valencia, frente a 76 del año anterior, un aumento del 51 por ciento.

Las agresiones sexuales a menores también repuntan alarmantemente y en Alicante pasan de 45 a 110, aunque ha puntualizado que el aumento puede deberse al cambio de terminología porque agresión y abuso confluyen desde ese año. En Castellón aumentan a 385 frente a los 350 de 2022; y en la provincia de Valencia se pasa de 1.093 en 2022 a 1.214 en 2023.

El fiscal Ortiz ha dicho que también se mantiene la tónica ascendente que se detectó en 2022 en los delitos contra el patrimonio, que especialmente en Alicante aumentan en un 24,81 por ciento y ha reseñado que el robo en casa habitada aumenta un 4,32 por ciento.

Respecto a la violencia de género, Ortiz ha lamentado que

seis mujeres fueron asesinadas en 2023, y que 28.214 mujeres sufrieron violencia de género, lo que supone un aumento del 14 por ciento. Las denuncias también aumentan un nueve por ciento.

Citando la Memoria de la Fiscalía General del Estado, el fiscal superior ha destacado la "alarmante sucesión de feminicidios en enero, junio, julio, agosto y diciembre, cuando la relación familiar y social se produce con mayor intensidad".

Ortiz también ha puesto el foco en los delitos cometidos por menores de 14 años que están fuera de la intervención de la Justicia y ha dicho que confluyen factores como la carencia de una educación afectivo sexual y el acceso al material pornográfico lo que genera una trivialización de las relaciones sexuales libres y consentidas.

En las intervenciones de los portavoces de los grupos, el fiscal ha dado datos importantes, evitando, eso sí, enfangarse en valoraciones políticas ni reproches, como sí han hecho los diputados.

En este sentido, Ana Vega, portavoz de Vox ha hablado de los problemas de los menas y ha considerado que "si se produce el reparto que propone Pedro Sánchez estaríamos poniendo en peligro a los ciudadanos de nuestra Comunitat por lo que aplaudimos el recurso presentado por Mazón".

Ha recordado que las medidas planteadas por Vox son el aumento de penas y la expulsión.

Ortiz ha contestado respecto a los menores no acompañados que se constata que los centros de menores están saturados" y ha dicho que "no entramos en cuestiones políticas. Estamos a lo que dice la ley de atender a los menores, determinar la edad y que su acreditación se haga lo antes posible".

Respecto al aumento de la represión ha dicho que "se ha intentado en otros delitos y no siempre se ha logrado. Parece que por lo que sea se ha perdido un poco el tema de los referentes. Se están planteando por foros jurídicos que a lo mejor habría que mirar rebajar la edad penal, por el acceso que se tiene a tecnología que acelera el proceso madurativo o educacional. No creo que se deban aumentar penas, personalmente". Y ha incidido en la necesaria conciencia de principios, valores y convivencia de todos los menores", ha subrayado.

Vega también ha abordado el otro asunto recurrente de la formación y ha dicho que "la Ley de violencia de género no funciona y no ha logrado atajar los asesinatos de mujeres. Debe haber revisión de Código Penal y aumento de las penas. Hemos importado culturas de otros países que tiene otros valores", ha considerado.

"Si no existiera la Ley de Violencia de Género de qué números estaríamos hablando"

Ortiz ha respondido que "la violencia de género requiere un esfuerzo de todos. Siguen habiendo casos pero cuántos habría si no existiera la Ley de Violencia de Género, si con todas las medias no estuvieran en marcha, no sé de qué números se estaría hablando. La violencia doméstica también se incrementa porque las situaciones familiares han variado mucho.

Por su parte, desde Compromís el diputado Jesús Pla ha preguntado por el acoso escolar y concretamente si se están llevando a cabo las medidas necesarias desde la administración educativa y si los colegios colaboran adecuadamente y tiene los medios.

Ortiz ha explicado al respecto que hay cada vez una mayor violencia en el acoso escolar, son siempre de carácter grupal, incluso contra personas con discapacidad. "Sé que hay campañas, los centros tiene protocolos y dan cuenta a la Fiscalía enseguida. Es mejor pasarse que quedarse cortos."

Por su parte la socialista Xelo Angulo ha resaltado el esfuerzo del Botànic en materia de Justicia y ha preguntado si "hay retroceso en las políticas de violencia de género". HYa destacado que de los 3.700 menores tutelados, solo hay alrededor de 400 extranjeros". Y ha preguntado si estos datos "sustentan la negativa de Mazón a dar acogida a los menores no acompañados".

Ortiz ha reiterado que protegemos a todos los menores y tratamos de determinar cuanto antes su edad".

El fiscal superior ha señalado que "nos consta que tanto la Conselleria anterior como la actual, nos escucha".

La diputada "popular", Laura Julià ha incidido en que el ordenamiento jurídico es incapaz de resolver las agresiones sexuales cometidas por menores de 16 años, algo que ha reconocido el fiscal.

Ortiz ha repasado las cifras de diligencias incoadas en todos los ámbitos, siendo relevantes aquellas tramitadas en el Tribunal Superior de Justicia que en el ámbito penal fueron 26 diligencias de investigación, un 23 por ciento más, y todas ellas fueron archivadas.

Ha pedido más medios personales y materiales y ha recordado es necesaria mayor inversión para que la Justicia no sea tardía.

También ha repasado diversas carencias en infraestructuras y ha pedido a sus señorías que sean generosos "y si no pueden atender a todas mis demandas, que atiendan a algunas, al menos".