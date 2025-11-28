La jueza de la dana pregunta a Pradas si quiere volver a declarar a raíz de su aparición en Salvados

La jueza de instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja que investiga la causa penal por la gestión de la dana ha rechazado "en el presente momento" volver a citar a declarar como testigo a la periodista Maribel Vilaplana, que comió con el ya expresidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, el pasado 29 de octubre de 2024.

La magistrada alega que antes de que volviera a sede judicial Vilaplana deben declarar los testigos ya citados pertenecientes al equipo de Presidencia de la Generalitat.

El pasado 5 de noviembre la jueza acordó citar a declarar al secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García; el secretario autonómico del Gabinete del Presidente y Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca; el director general de Comunicación y Promoción Institucional, Francisco González; a la directora general de la Oficina de Prensa de la Presidencia, Maite Gómez y al asesor del jefe del Consell, Josep Lanuza.

También están citados a declarar la directora general de la Secretaría del Gabinete del presidente, Pilar Montes; y al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, así como los escoltas y el chófer que estuvieron al servicio de Carlos Mazón el día de la dana, concretamente entre las 15 y las 21 horas.

Asimismo, ha descartado de nuevo investigar a la periodista por falso testimonio como pedían la acusación que ejerce Ciudadanos y una acusación particular tal porque no hay "una verdad procesalmente establecida, lo que solo podrá hacerse en sentencia o en auto de sobreseimiento firme". Es decir, hasta que no haya sentencia no se podría considerar falso testimonio.

Eso sí, la magistrada "deja abierta la posibilidad" a que Vilaplana acuda de nuevo al juzgado voluntariamente si así lo manifiesta en público o por comunicación al juzgado.

No pide la entrevista de Pradas

En la información aportada hoy por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se incluye también el rechazo a solicitar por adelantado la entrevista con la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, que el programa Salvados de La Sexta emitirá este domingo a las 21:35 horas.

La solicitud de Podemos pedía incorporar a la causa el vídeo de la entrevista pero la magistrada ha indicado que solo la incluiría en caso de que la propia Pradas manifieste su deseo de volver a declarar en sede judicial, en cuyo caso sí solicitaría a Atresmedia el programa de televisión. Para ello ha acordado requerir a la defensa de Pradas que exprese su voluntad en el plazo de un día.

En este sentido, la jueza recuerda que cualquier declaración de un investigado, para que pueda tener "efecto en el proceso", ha de efectuarse con la "oportuna asistencia letrada y en el seno de este procedimiento", pues se trata de "una garantía para la propia investigada".