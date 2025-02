Luis Miguel Romero Villafranca, nuevo decano de la Real Academia de Cultura Valenciana

El letrado Luis Miguel RomeroVillafranca ha tomado posesión como nuevo presidente decano de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) en un solemne acto celebrado en el salón del Consolat del Mar de la Lonja de la Seda, el más importante monumento del gótico civil valenciano, construido en el siglo XVI, adosado al muro de poniente de la Lonja original.

La belleza del lugar, de estilo renacentista, italianizante, ya anunciaba la fuerza y la elegancia del acto que iba a albergar, como ocurre siempre con los actos más solemnes de la Real Academia, que tiene allí su sede ceremonial al ser patrono de la misma el Ayuntamiento de Valencia.

Luís Miguel Romero Villafranca, quien fuera en su día Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, fue elegido decano de la institución en la última sesión general de la misma, sucediendo en el cargo al profesor José Luís Manglano de Más, cesante por cumplir el tiempo de mandato reglamentario.

Romero Villafranca, prestigioso jurista, tiene un brillante curriculum académico y profesional, su elección ha sido providencial para la RACV, potenció el Colegio de Abogados, lo abrió a la sociedad valenciana, y renovó sus estructuras y funcionamiento. Fue un hombre que supo situar en su debido lugar el ICAV en diálogo permanente y al servicio de la sociedad a la que se debía.

Luis Miguel Romero es abogado desde hace 50 años. Ha ocupado distintos cargos en la abogacía como decano del Colegio de Abogados, presidente del Consejo Superior de Colegios de Abogados de la Comunidad Valenciana, presidente de los abogados de Europa y, vicepresidente del Consejo General de la Abogacía española.

Toma de posesión de Luis Miguel Romero La Razón

Es también patrono y presidente de la comisión jurídica de la Fundación por la Justicia. Es académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de la que fue presidente durante 10 años y actualmente es presidente emérito. Ha ostentado cargos en a Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados y en la Unión Internacional de Abogados, además de en el Observatorio Jurídico de la Emigración que engloba a los Colegios de Abogados de Europa y del norte de África.

También ha sido presidente de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Valencia y tiene la condición de Cónsul honorario de Ucrania. Es académico de la RACV desde 2020 con la medalla 21.

Es a la vez que humanista, renacentista, como el salón donde comenzó su andadura en la Real Academia, hombre de palabra, de diálogo, eficaz, diligente, sereno, constructivo. Conoce bien la inscripción matriz del bello edificio de la Lonja que inspira el principio que debe regir la “obra ben feta”: “Probad y ved cuan bueno es el comercio que no usa fraude en la palabra, que jura al prójimo y no falta, -quae jurat próximo et non deficit, - que no da su dinero con usura. El mercader que vive de este modo -divitiis redundabit, et tandem vita fructur aeterna.- -rebosará de riquezas y gozará, por último, de la vida eterna.”

El nuevo decano tenía presente en su primera intervención este texto que preside el conjunto de la Lonja: dar la palabra, jurar al prójimo (y a Valencia, a lo valenciano) y

no faltar. Va a luchar por la Lengua y Cultura Valenciana, por la nuestra, por la que nos quieren suplantar, y ya de entrada reto, caballero y valentía donde los haya, “a un debate científico y lingüístico para discutir con datos, cifras e historia” sobre la Lengua Valenciana ante el “barcloní” que se nos quiere imponer en detrimento de la belleza de nuestros hablares comarcales valencianos.

“Empuñaré con mano firme y talante prudente el timón de la nave de esta Institución Académica”, ha dicho el nuevo Decano, sin miedos ni complejos, con la tranquilidad que da defender la verdad y la historia de un pueblo maltratado en su originalidad y peculiaridad, al que se le quiere someter cultural y lingüísticamente.

“Una gran mayoría de los valencianos desean ser fieles a la riqueza de su historia propia, y aportar esa riqueza al patrimonio común de España, y rechaza esa distopía secesionista de los Países Catalans y ha asumido el compromiso de estos 112 años de la RACV en los que no vamos a aceptar nunca esa imposición de ser o pertenecer y compartir una misma lengua”.

El decano saliente, José Luis Manglano, en su despedida dijo que “no se puede imponer una lengua y menos por la fuerza de la ley”, al tiempo pero ha reivindicado el compromiso que adquirió hace seis años y los logros que ha conseguido en este tiempo como el de la Universidad de Oxford, el asunto del cuadro en el Victoria y Albert Museum de Londres, el pie de texto en el cuadro del Instituto Cervantes de Londres o el asunto de la placa en la ciudad francesa de Nantes que se resolvieron todos ellos de una forma muy positiva para el valencianismo.

También destacó el acuerdo marco de colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia y una de las iniciativas más importantes que ha sido “impulsar las relaciones y colaboración entre entidades centenarias valencianas como Lo Rat Penat, el Ateneo, el Tribunal de las Aguas y el Real Casino de Agricultura.

Acompañan al decano en su junta de gobierno: Vicedecano: José Vicente Gómez Bayarri; Secretario: Vicente Domínguez Calatayud; Vicesecretario: Francisco Llácer Bueno; Tesorero: Vicent Baixauli Comes; Director de Publicaciones: Òscar Rueda Pitarque; Bibliotecario: José Francisco Ballester-Olmos Anguís; Director de Secciones: José Alfredo Pellicer Artés; Vocal 1º: Lleopolt Peñarroja Torrejon; Vocal 2º: Mª Desamparados Cabanes Pecourt; Vocal 3º: Dolores Miralles Enrique; Vocal 4º: Rafael Romero Villafranca; Vocal 5º: Carmen Boldó Roda. La nueva Junta de Gobierno, elegida por la Junta General de entre los Académicos de Número, tendrá una vigencia de tres años, y podrán ser reelegidos por una sola vez consecutiva.