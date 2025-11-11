Un martes soleado y frío en la Comunitat

El cielo de la Comunitat Valenciana estará este martes poco nuboso, con intervalos de nubes altas y posibles estratos bajos y brumas por la mañana en zonas del litoral norte y central, y las temperaturas apenas variarán, salvo ascenso de las mínimas en Castellón y descenso de las máximas en el litoral sur de Alicante.

El viento será hoy flojo variable, tendiendo a predominar la componente sur en las horas centrales, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral norte de Alicante, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El miércoles predominará el cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas, tendiendo a intervalos de nubes bajas en Valencia y el litoral de Castellón al final del día, y posibles brumas y bancos de niebla en el litoral sur de Alicante por la mañana.

Las temperaturas subirán ligeramente, de forma más acusada en el caso de las máximas en el interior, y el viento será flojo variable, predominando la componente este en las horas centrales y tendiendo a nordeste moderado en el litoral de Alicante por la tarde, y con intervalos de norte en el litoral central al final del día.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes:

Castellón: 10,6 y 20,1 grados

Valencia: 10,4 y 23,2 grados

Alicante: 10,7 y 24,1 grados

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón: viento variable 2 a 3 temporalmente N tendiendo al final a S. Marejadilla.

Aguas costeras de Valencia: viento de componente W 2 a 3 temporalmente variable rolando por la tarde a S y SE. Marejadilla.

Aguas costeras de Alicante: viento del SW 3 a 4 amainando rápidamente a variable 2 a 3 y tendiendo al final a S. Marejadilla ocasionalmente marejada.