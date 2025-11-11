Mazón ante la comisión de investigación de la dana: estas son las preguntas que le ha planteado la oposición

Ante una gran expectación el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha iniciado su comparecencia este martes pasadas las 16 horas, tras resolver unos fallos de sonido que han sido solventados con rapidez. En sala donde se celebran este tipo de comisiones había periodistas, fotógrafos y asesores y altos cargos de Presidencia. No se ha permitido, como es habitual en este tipo de foros, la presencia de público. La presidenta de la comisión le ha recordado que debe decir la verdad, pues el Código Penal recoge como delito mentir en estas comisiones.

Con semblante serio, pero sereno, Mazón ha comenzado su intervención durante 15 minutos tras escuchar las preguntas que le han lanzado los grupos. El primero en intervenir ha sido Vox. El síndico, José María Llanos, quien ha insistido en las responsabilidades que, el Gobierno central, ha eludido en esta catástrofe.

Por su parte, el síndico de Compromís, Joan Baldoví, ha criticado que las víctimas no hayan podido estar presentes en esta sesión y que, además, deberían haber comparecido ya en Les Corts. Ha insistido además en por qué no deja su escaño.

El portavoz del PSPV, José Muñoz, ha lanzado una batería de 31 medidas que ha entregado a Mazón para que "pudiera contestar con mayor facilidad". Todas ellas están centradas en lo que hizo durante la tarde. La primera pregunta ha sido por qué no canceló su agenda el 29 de octubre, a qué hora entró en el restaurante el Ventorro y a qué hora salió, qué bebió durante la comida, por qué no le acompañaron escoltas a esa comida y si le estaban informando. Además, ha insistido en si le planteó durante las llamadas con la ex consellera Pradas a las 17.37 horas y a las 18.16 horas mandar una alerta a la población.