Polémica en Castellón: venden una bufanda de Franco con el lema "Arriba España" junto a la de Abascal

En la Feria de Castelló se ha detectado que uno de los puestos ofrece como premio una bufanda con lemas vinculados al franquismo, como “Arriba España” y “Una, grande y libre”, que los visitantes pueden conseguir al lanzar dardos y explotar globos.

Este artículo se exhibe junto a otras bufandas que llevan la imagen impresa del líder del partido, Santiago Abascal.

El grupo municipal de Compromís per Castelló ha solicitado al Ayuntamiento que actúe ante esta situación y que la Policía Local levante acta para trasladar la información al organismo competente, al considerar que podría vulnerar la Ley de Memoria Democrática, que prohíbe la exhibición de símbolos que exalten la dictadura.

El portavoz municipal, Ignasi Garcia, ha señalado que “no puede ser que en nuestra feria se permitan proclamas e imaginarios de la dictadura fascista que sufrió España entre 1939 y 1975” y ha reclamado al consistorio “responsabilidad y cumplimiento de la ley”.

La diputada de Compromís en Les Corts por Castelló, Verònica Ruiz, ha lamentado que “en pleno 2025 todavía se puedan ver símbolos franquistas en un espacio público” y ha anunciado que el grupo trasladará el caso a la Subdelegación del Gobierno ante la falta de actuación municipal.