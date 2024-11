Mazón: "Hasta las ocho de la tarde la ministra Ribera no se interesó por la DANA"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que ni la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ni ningún cargo de su Ministerio se interesaron por la situación de la dana en Valencia hasta las 20 horas del martes 29 de octubre. "¿Cómo puede decir -la ministra- que estuvo intentando contactar -conmigo-?", se ha preguntado Mazón después de que Ribera haya dicho que la tarde de la DANA le costó "hasta cuatro llamadas" localizar al presidente de la Generalitat.

Mazón ha afirmado en el Centro de Coordinación de Emergencias que tiene un mensaje de la ministra y puede que "alguna llamada perdida, pero nunca antes de las ocho, siempre a partir de las ocho" de la tarde. En declaraciones a À Punt, el presidente ha reconocido que ese día estuvo en una comida con una periodista, previamente establecida, para hablar del futuro de la televisión pública valenciana, pero ha insistido en que durante esa comida y después de ella estuvo informándose de la evolución de la DANA.

"Si alguien dice que estuvo llamándome y no tengo mensajes hasta las ocho, sí que lo voy a decir públicamente, y voy a desmentirlo como otros muchos bulos que se están diciendo por ahí. Me están diciendo muchas cosas, pero no es momento de entrar en polémicas, ahora trabajamos a marchas forzadas para recuperar la vida de la gente".

En todo caso, ha dicho que "hasta las siete de la tarde era imposible", porque hasta esta hora la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no les traslada "lo que se estaba convirtiendo en esa revolución que todo lo cambió tan tremendamente para nosotros".

Ha asegurado también que todas las decisiones de emergencias se tomaron en función de las informaciones técnicas que llegaban de la AEMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), y no responde en ningún caso a "decisiones políticas". "Toda la actuación del 112 iba en función de informaciones que iban confirmando la Aemet y la CHS. Las responsabilidades políticas tocarán en su momento, pero ahora de lo que se trata es de seguir limpiando las calles, ayudando a la gente, de atender los riesgos sanitarios y de reconstruir".

Finalmente, el presidente ha recordado que en un tiempo récord se ha podido recuperar 47 centros de salud, se está terminando de retirar los coches en las vías, y la inmensa mayoría de las calles están atendidas en la limpieza, en la recogida de enseres, y medio ambiente trabaja en el tratamiento de los residuos. "Poco a poco vamos recuperando la vida, y la vuelta a la realidad".

Sobre la manifestación convocada esta tarde en València para protestar por la gestión de su gobierno en esta catástrofe y para pedir su dimisión, Mazón ha dicho que siempre ha respetado todas las manifestaciones, aunque le parece que esta tienen "alguna convocatoria de tipo político".