Mazón, a los olímpicos valencianos: "Os recibiré de nuevo, pero con ruido de metales"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, deseó suerte este jueves a los 29 deportistas de la Comunitat Valenciana preseleccionados para los Juegos Olímpicos de París 2024 y aseguró que les recibirá a todos ellos a la vuelta, “seguro que con ruido de metales”, en referencia a las medallas con las que volverán los deportistas.

Mazón reivindicó “la nobleza, el esfuerzo y la dedicación” de todos ellos y recalcó que “se entrena como se compite, pero sobre todo se entrena como se es” y, por ello, es un logro estar ya en París 2024, dijo el presidente durante la clausura de un acto realizado en el Palau de la Generalitat y en el que estuvieron presentes una quincena de los 29 deportistas valencianos que pueden participar en los Juegos Olímpicos.

Es el caso del judoka Salva Cases, quien afirmó que en su categoría, la de menos de 73 kg, hay “mucho nivel” entre los quince que participan en los JJOO, sobre todo porque todos se han “ganado entre todos”, pero explicó que va con el sueño de poder conseguir una medalla a París.

“Es lo bonito del deporte. En un segundo puedes perder lo que has estado cuatro años entrenando. Somos quince y nos hemos ganado todos entre todos, por lo que hay que ir combate a combate hasta la final”, reconoció Cases.

La gimnasta nacida en Utrillas (Teruel) pero afincada en ValènciaAlba Bautista explicó que se encuentra “muy bien” y que lo están dando todo: “Siempre he dicho que tenía que esperar mi momento porque soy una guerrera y ojalá pueda estar en la final”, comentó la campeona de España de 'All Around', que engloba los ejercicios dearos, pelota, mazas y cinta.

Su compañera de equipo Polina Berezina también insistió en la importancia de clasificarse en el Mundial de València de hace apenas unos meses y comentó que todavía no ha asimilado ese hecho: “Este año ha estado lleno de emociones y lo que quiero es llegar bien y mostrar mis ejercicios en París representando a España Tenemos objetivos por cumplir”, dijo.

Por su parte, el atleta Quique Llopis, reciente medalla de plata en los Europeos de Roma en 110 metros vallas recalcó que logra abstraerse del optimismo y subrayó que ahora mismo “el trabajo ha sido muy bueno”, por lo que “lo mejor es pensarlo lo menos posible y que salga cuando tenga que salir”.

De hecho, Llopis incidió en que su objetivo es romper el récord de España de 110 metros valla de Orlando Ortega, que firmó 13 segundos y 04 centésimas, mientras que la marca delvalenciano fue de 13 segundos y 16 centésimas en Roma.

“Hace unos años era un sueño y viendo que la final hice 13.16 sin hacer una buena carrera, el objetivo es estar cerca del récord de España”, concluyó Llopis, que tiene una primera oportunidad este fin de semana en el Campeonato de España de La Nucia (Alicante).

Por todo ello, Mazón subrayó que es un orgullo “extraordinario” tener a estos deportistas y comentó que este “no es un acto para meter más presión” porque ya se lo ponen ellos mismos, sino para exhibir la fuerza del deporte valenciano.

Ahora mismo, los preseleccionados para los Juegos Olímpicos son los gimnastas Laura Casabuena, Néstor Abad, Polina Berezina, Alba Bautista, Mireia Martínez y Patricia Pérez, las jugadoras de basket 3x3 Vega Gimeno y Sandra Ygueravide, los ciclistas Juan Ayuso y Sebastián Mora, los judokas Salva Cases y Tristani Tato, el triatleta Roberto Sánchez, los jugadores de voley playa Pablo Herrera, Liliana Fernández y Paula Soria, el boxeador José Quiles y la tenista Sara Sorribes.

Asimismo, en esa lista también están las nadadoras Alba Herrero y Ángela Martínez, los jugadores de balonmano Gedeón Guardiola, Paula Arcos y Lara González, el corredor de fondo Thierry Ndikumwenayo, el atleta Quique Llopis, la saltadora Fátima Diame, la jugadora de hockey hierba Lola Riera y los futbolistas Abel Ruiz y Cristhian Mosquera.