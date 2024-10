Mazón propone una conjura valenciana para que la nuclear de Cofrentes no cierre en 2030

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha propuesto una "conjura de la sociedad valenciana" para que la central nuclear de Cofrentes (Valencia) no se cierre en 2030, como está previsto, ya que, de ser así, la Comunitat Valenciana perderá "el 45 % de su energía".

Mazón, que ha planteado esta propuesta durante la entrega este martes de los Premios Levante-EMV, ha señalado que, igual que hubo una "gran conjura" y un gran apoyo de la sociedad valenciana por la ampliación del puerto de València y se consiguió, un año después "vale la pena" luchar por la energía de esta tierra.

"Me declaro independentista energético, no político ni fiscal", ha destacado el presidente, quien ha defendido que la Comunitat Valenciana necesita no depender de los demás en la energía y ser capaz de producir la energía que necesita, y en este contexto la energía nuclear es "fundamental".

Mazón ha afirmado: "la agenda de la energía nuclear está ya establecida, salvo que el pueblo valenciano se conjure para que pueda ser útil", y ha manifestado que cree "sinceramente" que la energía nuclear está "suficientemente acreditada" como una energía limpia y necesaria para los polígonos y las industrias.

Ha señalado que Reino Unido ya habla de cuadruplicar su capacidad nuclear para 2050, Bélgica va a ampliar diez años el funcionamiento de dos centrales nucleares, Suecia ha anunciado una nueva central para 2026, en Italia el Gobierno quiere introducir regulaciones para permitir el uso de tecnologías nucleares, y Estados Unidos pone en marcha dos nuevos reactores nucleares.

"No podemos perder ese tren", ha afirmado el president de la Generalitat, quien ha pedido volver a unirse "todos, sin colores, sin matices, sin disputas, por algo que es absolutamente estratégico".