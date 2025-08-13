Acceso

Aviso amarillo en el litoral de Valencia y Alicante por temperaturas máximas de 36 grados

La alerta estará activa hasta el viernes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este miércoles el aviso nivel amarillo en el litoral norte y sur de Valencia y el litoral sur de Alicante por máximas de 36 grados.

El aviso, que se refiere a la zona interior, comenzará a las 13:00 horas y se prevé que concluya a las 21:00 horas.

También el jueves, de 12:00 a 20:00 horas, habrá aviso amarillo en el litoral de Valencia y el litoral sur de Alicante por máximas de 36 grados, y en el interior sur de Valencia por temperaturas que podrían llegar a 38 grados.

El aviso amarillo también estará activo el viernes, de 12:00 a 20:00 horas en el litoral norte y sur de Valencia por máximas de 36 grados, y de 13:00 a 21:00 horas en el interior sur de Valencia por temperaturas de hasta 38 grados.

