Aviso amarillo en el litoral de Valencia y Alicante por temperaturas máximas de 36 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este miércoles el aviso nivel amarillo en el litoral norte y sur de Valencia y el litoral sur de Alicante por máximas de 36 grados.

El aviso, que se refiere a la zona interior, comenzará a las 13:00 horas y se prevé que concluya a las 21:00 horas.

También el jueves, de 12:00 a 20:00 horas, habrá aviso amarillo en el litoral de Valencia y el litoral sur de Alicante por máximas de 36 grados, y en el interior sur de Valencia por temperaturas que podrían llegar a 38 grados.

El aviso amarillo también estará activo el viernes, de 12:00 a 20:00 horas en el litoral norte y sur de Valencia por máximas de 36 grados, y de 13:00 a 21:00 horas en el interior sur de Valencia por temperaturas de hasta 38 grados.