La Mesa de la comisión de la dana de Les Corts acordará mañana que Mazón vaya el día 11 de noviembre

La Mesa de la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts Valencianes se reunirá este viernes para tramitar la petición del presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, de comparecer en la reunión del próximo martes, 11 de noviembre, y acordar su inclusión en el orden de día, han indicado fuentes parlamentarias.

La reunión de esa comisión de investigación estaba convocada el próximo martes para que comparecieran el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, varios ministros y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, aunque el Gobierno ya había anunciado que no acudirían porque no tienen obligación de hacerlo, pues donde rinden cuentas es en las Cortes Generales.

Mazón, quien el lunes anunció su renuncia a la Presidencia de la Generalitat, solicitó este miércoles comparecer en la comisión de Les Corts con el fin de dar cuenta de "las actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat para la recuperación social y económica de las zonas afectadas por la riada, y todo aquello que consideren los grupos que constituyen la misma".

La Mesa de la comisión, donde tienen la mayoría PP y Vox, se reunirá este viernes a las 10 de la mañana para acordar la comparecencia del presidente de la Generalitat en funciones el 11 de noviembre, lo que supone que irá a Les Corts antes que a la comisión de investigación del Congreso, donde está citado el 17 de noviembre.

La comisión de investigación sobre la dana de Les Corts ha celebrado hasta la fecha dos sesiones de comparecencias, a principios de julio y el pasado 14 de octubre, en las que han comparecido expertos y técnicos y sin que haya fecha para que acudan las asociaciones de víctimas, que ya han participado en la comisión del Congreso.