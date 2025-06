Los Nobeles que buscan "restaurar la fe en la ciencia" en Valencia

Valencia se ha llenado de Nobeles. Concretamente, veinte Premios Nobel han aterrizado en la capital levantina este fin de semana para poder deliberar quiénes serán los siete premiados en los Premios Rei Jaume I de este año 2025. Físicos, químicos, biomédicos y economistas que forman parte de un panel de las máximas eminencias científicas que hay en el mundo y que, sin embargo, siguen preocupados la tendencia del mundo: que cada vez menos gente les escuche y peor, que les crea.

La mayor encuesta realizada desde la pandemia del Covid-19 mostró que casi un 30% de la población mundial ha dejado de confiar en la ciencia, y aunque España es el país europeo donde los ciudadanos más confían en los científicos, con un 78%, y el séptimo a nivel global, es un problema global que cada vez es más sangrante en un mundo de predicadores en redes sociales y pseudociencias. En una encuesta de 2024 de la Universidad Complutense de Madrid además mostró las grandes diferencias generacionales en España, con solo un 72,6% de los jóvenes entre 18 y 24 años que afirmaba confiar en que la ciencia busca la verdad, frente al 90,2% de los mayores de 65 años.

"¿Cómo educar a la gente y restaurar la fe en la ciencia? No creo que haya una solución fácil. Es un gran reto", ha reflexionado este lunes el Dr. Charles Rice, Premio Nobel de Medicina 2020 por su descubrimiento del virus de la hepatitis C. El Dr. Charles Rice ha asegurado que la pérdida de confianza "se trata de una falla en nuestro sistema educativo para llegar a todos" y que hay que volver a la base: "Es necesario educar a las personas desde una edad temprana sobre lo que se da por sentado: la salud y la prosperidad".

El Premio Nobel de Medicina ha asegurado que está "preocupado y decepcionado con el movimiento antivacunas" que, asegura, ha provocado que el mundo "esté menos preparado ahora que en 2020 para una pandemia". "Esperaba que fuera una llamada de atención para estar preparados, pero no creo que lo estemos", ha lamentado. Una situación que no cree que vaya a mejorar ya que "algunas de las tendencias que estamos viendo empeorarán la situación", como el recorte a la financiación en ciencia por parte del gobierno estadounidense que los Nobeles han cifrado que puede ralentizar hasta veinte años los avances científicos.

"Una de las razones es por qué la ciencia es mucho menos respetada es porque no se la considera la verdad, sino nuestra opinión", ha añadido el Dr. Douglas Diamond, Premio Nobel de Economía en 2022 por sus trabajos sobre crisis financieras y liquidez. En su caso, es más evidente que nunca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva amenazando con unos aranceles que según afirma el profesor Diamond "muy pocos economistas creen que puedan ser beneficiosos para la economía" y que de ocurrir, podría provocar "una crisis financiera mundial". Nada de lo que diga Diamond parece importar al máximo dirigente de la economía mayor del mundo, ni a los millones de contribuyentes estadounidenses que le votaron. "Hace 30 años, los científicos podíamos argumentar que esto es lo que dicen los datos y la persona con una educación promedio podría estar convencida... pero hoy no. Debido al adoctrinamiento, no están dispuestos a usar datos para formar opiniones y se habla de hechos y hechos alternativos", ha explicado.

Sus declaraciones las ha hecho en la rueda de prensa del jurado de los Premios Rey Jaume I, a la que también han asistido Guido Imbens (Premio Nobel de Economía 2021) y Duncan Haldane (Premio Nobel de Física 2016).

El Dr. Imbens sitúa "el declive de la confianza en la ciencia" en los últimos 20 años y considera que no se ha hecho nada distinto desde las universidades para fomentar esa desconfianza, pero precisamente esa continuidad en un mundo cambiante ha afectado al vínculo universidad-sociedad. "Las universidades han sido complacientes y no han contribuido a garantizar que el vínculo entre universidades y sociedad se mantenga durante mucho tiempo", ha dicho.

En la misma línea se ha pronunciado el Premio Nobel de Física, el Dr. Duncan Haldane, quien ha asegurado que "parte del problema surgió desde la pandemia del Covid-19" ya que ahí "se cerró el debate". Al sentir una imposición científica sobre la vida diaria, "la gente se volvió escéptica" y considera que el error es que "la ciencia se está utilizando para decir que debes creer en algo en lugar de explicar las cosas más cuidado".

Es por ello que la educación es la base de todo para una solución que en sí complicada. "Educar a la gente sobre la importancia de la ciencia desde una edad temprana es algo muy difícil de revertir", ha explicado el Dr. Rice. "Es importante que los científicos salgan a educar al público", ha continuado.

De ahí que instituciones como los Premios Rey Jaume I sean un puente útil para unir a la ciencia con la sociedad. un puente entre los científicos y la sociedad. "Es importante que los científicos ganadores difundan y expliquen sus resultados al público, lo que demuestra por qué han beneficiado a la humanidad", ha solicitado el economista Dr. Diamond a los galardonados, que se conocerán este martes tras la deliberación de los veinte Premios Nobel en Valencia. "Es fundamental explicar al público la importancia de la ciencia, esperamos que los ganadores también puedan contribuir a explicarla", ha reafirmado el también economista Dr. Imbens.

Una ciencia que todos han querido resaltar que es importante desde la base para avanzar como sociedad, no solo para los grandes descubrimientos. "Creo que es un gran mecanismo para educar al público sobre la importancia de la ciencia y la curiosidad. No todo se hace para encontrar una cura para esto o aquello", ha afirmado el Dr. Rice. Una defensa de la "investigación básica" que también hace el físico Dr. Haldane. "Los descubrimientos asombrosos no se hacen con planificación, se hacen por accidente, por suerte, no te despiertas y dices: 'Voy a investigar para descubrir esto y ganar un Premio Nobel'", ha reído.