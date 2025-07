La nueva apuesta de Mazón: 29 millones de euros para rejuvenecer el campo valenciano

Es un problema "primordial". La agricultura valenciana tiene la mayor edad media de todo el país y la Comunitat Valenciana es la región europea donde más tierras se abandonan. Una "derrota colectiva", en palabras del conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, que ha anunciado hoy en un acto en la sede de la Confederación de Cooperativas de la Comunitat Valenciana unas "ayudas récord" de 29 millones de euros para agricultores y ganaderos jóvenes de hasta 40 años al que también ha asistido el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

El objetivo del Consell es reducir la media de edad del campo valenciano y atraer a los jóvenes a la agricultura y ganadería.. "El 50% de las ayudas a agricultores son para mayores de 65 años", ha lamentado Mazón, que ha dicho que con este paquete depositan un voto de "confianza" en los agricultores jóvenes, a los que ha calificado de "héroes" y "valientes".

El presidente ha puesto en valor que a pesar de estas medidas el problema sigue ahí y "exige compromiso y constancia", por lo que ha puesto en valor que los Presupuestos de la Generalitat para 2025 hayan podido permitir firmar este paquete de ayudas y también apoyar con la reducción de impuestos: "Hemos bajado el 60% los impuestos para la transmisión de tierras agrícolas que ha pasado de ser el más alto de España al más bajo", ha dicho, y ha remarcado que el impuesto de sucesiones eliminarlo se hizo también "pensando en la supervivencia del campo". "Ya puede un abuelo regalar las tierras a sus nietos", ha reivindicado también el conseller Barrachina.

En el acto han participado cuatro jóvenes: la agricultora e "influencer" Paula Nuévalos, el agricultor Antonio Belenguer, el ganadero Jesús Plaza o la ganadera de reses bravas, la castellonense de Cabanes, Laura Parejo, que participaron en el acto. "Dedicarte al campo es algo muy bonito y se puede vivir de ello, es una profesión digna, no solo para gente que no ha estudiado, hay que profesionalizarlo y apostar por el sector primario porque si no, no comemos", ha defendido la joven Nuévalos, que se dedica a cultivar la vid y almendros y comparte en sus redes sociales sus aprendizajes.

Personas como ellas podrán recibir desde ya ayudas de hasta 80.000 euros para acercar a la juventud al campo. De los 29 millones, 23 millones irán dedicados a esas personas que tendrán hasta tres meses para presentar su candidatura. Barrachina ha querido reivindicar que mínimo recibirán 30.000 euros cada agricultor o ganadero, un montante que es "un 50% más alto que la ayuda base mínima anterior de 2021".

En ese sentido, el conseller ha defendido que irán aumentando las ayudas conforme cumplan ciertos requisitos, por los cuales se da 10.000 adicionales. Entre las condiciones para ese apoyo extra está el estar en zonas con limitaciones naturales como la Huerta de Valencia; si se adquieren tierras abandonadas; si incluyen modernización tecnológica, si la explotación será mixta agraria y ganadera; así como si entran dentro de una cooperativa otros 10.000 euros. En total, si cumplen todos los requisitos pueden llegar a optar a esos 80.000 euros.

El conseller ha querido resaltar que hasta el 70% del montante se recibirá sólo cuando tenga un 0,2% del trabajo hecho "para evitar que haya jóvenes que eviten devolver un solo euro" y que contarán con "hasta 3 años para completar su actividad", que irá acompañado de un plan de formación "para que sean agricultores y ganaderos profesionales que sigan trabajando en el campo".

Estas ayudas vendrán de partidas presupuestarias de la Generalitat así como de fondos europeos, y el presidente de la Generalitat ha asegurado que lucharán para que la próxima Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea para el periodo 2027-2034 incluya el relevo generacional en el campo como una necesidad estratégica. "El sector agrario del Mediterráneo sigue siendo el más rentable de Europa, recibe un 18% de las ayudas frente al 30% que tiene la agricultura continental centroeuropea", ha criticado Mazón. Estas ayudas son "un gesto de confianza del gobierno de la Generalitat y toda la sociedad valenciana, que os necesita mucho más de lo que os reconoce que os necesita".