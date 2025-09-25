Paiporta otorgará la Medalla de oro a la ciudadanía solidaria en el aniversario de la dana

El Ayuntamiento de Paiporta concederá una Medalla de oro a la ciudadanía, personas, colectivos y cuerpos de seguridad que ayudaron en la emergencia causada por la dana el pasado 29 de octubre, una catástrofe de la que este municipio valenciano aún se recupera cuando quedan apenas unos días para que se cumpla un año de la misma.

Esta condecoración, a propuesta de la Policía Local, se suma al homenaje y reconocimientos que se hará institucionalmente con motivo del aniversario de la inundación, según ha informado el Consistorio este jueves en una nota de prensa.

Con estas distinciones, cuya concesión se llevará al pleno municipal, el municipio quiere rendir homenaje a una ciudadanía que "respondió de manera heroica y solidaria -a la dana- pese a las duras consecuencias personales y familiares".

Del mismo modo, quiere homenajear así a los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil de Paiporta, al personal de Protección Civil, del Ayuntamiento y de la empresa municipal de servicios ESPAI, "y también a la empresa Texaco Trucks y a Óscar Beneitez, cuya implicación fue clave en las primeras horas de la catástrofe".

"La propuesta incluye la Medalla dorada de la Policía Local, que recibirán quienes estuvieron en servicio o se incorporaron voluntariamente en los momentos más críticos; la Medalla al mérito profesional, para quienes mantuvieron su labor durante todo el periodo de emergencia y para los agentes de otros municipios que colaboraron en Paiporta durante varios días y una felicitación personal a los policías locales del resto de España que se sumaron a las tareas de ayuda en estancias más breves", según explican desde el Ayuntamiento.

"Además, se elevará una mención especial y general a la ciudadanía voluntaria, al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos, UME, militares y servicios de emergencias, en agradecimiento por su inestimable ayuda en los días más difíciles", un reconocimiento con el que Paiporta quiere "dejar constancia de una entrega, solidaridad y compromiso que hicieron posible afrontar y superar una situación extraordinaria".