Paiporta pide a vecinos que no abran por su cuenta sótanos y garajes: los Bomberos y la UME actúan

El Ayuntamiento de Paiporta, uno de los municipios valencianos más afectados por la DANA, ha pedido a sus vecinos que no intervengan "por cuenta propia" en la apertura de sótanos y garajes, y ha recordado que ya están actuando en ello efectivos de Bomberos y de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En su cuenta de X, el Consistorio también indica que los lodos deben retirarse correctamente y, en el caso de las aguas acumuladas, ruega que se permita a la inspección técnica el acceso a fosos de ascensor y sótanos.

El mensaje va acompañado de un vídeo en el que dos bomberos piden a las personas que acuden como voluntarios a ayudar que tengan "especial cuidado" en intentar no verter basura ni lodo en los desagües o alcantarillas: "Si no, no vamos a poder seguir avanzando como estamos consiguiendo", señalan.

Otro efectivo de la UME explica que lo primero que hacen es buscar dónde desagua todo el sistema de alcantarillado, una cartografía tanto de la red de aguas fluviales como la de aguas fecales que le proporcionan del Puesto de Mando Avanzado (PMA).

También indica que en los imbornales que hay en las aceras -las alcantarillas con reja por donde se filtra el agua de lluvia- se succiona la parte licuada del lodo y la parte que es más dura se disuelve con una manguera de alta presión que se introduce en el barro.

"Con eso conseguimos que si vuelve a llover no se quede atascada el agua y corran tanto las aguas fecales como las fluviales", explica.