Pérez Llorca se despide del Ayuntamiento de Finestrat: "Es una mezcla de sensaciones"

El recién investido presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha presentado este viernes su renuncia como alcalde de Finestrat (Alicante), un Ayuntamiento al que ha representado, como concejal o alcalde, durante 21 años, y que hoy abandona con un sensación de tristeza pero también contento por el reto que asume.

Pérez Llorca fue investido presidente de la Generalitat este jueves en Les Corts Valencianes con los votos del PP y Vox, en sustitución de Carlos Mazón, quien presentó su dimisión el 3 de noviembre, y tomará posesión del cargo el próximo martes, una vez su elección se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En declaraciones a los periodistas a su llegada al Ayuntamiento de Finestrat para presentar su renuncia como alcalde, Pérez Llorca ha reconocido estar "contento" por el cargo que asume, pero también ha dicho que es para él un día "un poco triste" por tener que despedirse de una localidad a la que ha servido como concejal o alcalde los últimos 21 años.

Pérez Llorca ha sido alcalde de este municipio de menos de 10.000 habitantes pegado a Benidorm durante los últimos 10 años, con mayorías absolutas cada vez más amplias, hasta el punto de que en las elecciones municipales de 2023 fue uno de los alcaldes más votados, con el 73,4 % de los sufragios y 11 de los 13 concejales del pleno.

"Tiene su tristeza y su corazoncito despedirte de todos tus compañeros, de tantísimas personas que han trabajado conmigo tantos años", ha dicho, pero ha agregado que ayer asumió un reto y una responsabilidad y tiene que "intentar hacer las cosas bien".

Ha considerado que en el pueblo hay "una mezcla de sensaciones", ya que por un lado, la gente "se siente orgullosa de que un finestratí esté al frente de la Generalitat", pero al mismo tiempo "el alcalde se va" y después de tantos años se había establecido "una confianza y una relación personal" con las personas "muy afectiva".

Pérez Llorca ha dicho que no asistirá al pleno municipal que se celebra a las 13 horas de este viernes, pues cree que no le corresponde hacerlo, ya que ha venido a presentar su renuncia, a despedirse y a desear "lo mejor al pueblo de Finestrat, que ha sido siempre un pueblo ejemplar".

Ha dado la bienvenida a la persona que le sustituirá, que está previsto que sea la popular Nati Algado, primera teniente de alcalde y actualmente alcaldesa en funciones, aunque ha indicado que es "una decisión que debe tomar la Corporación, que es soberana de votar y hay que respetar los tiempos y las formas siempre".

Preguntado por si se hubiera planteado aspirar a la Generalitat en caso que Mazón no hubiera dimitido, ha señalado que "hacer previsiones en política es muy difícil y complicado", y ha afirmado que él siempre tiene los pies en el suelo y se dedica a lo que le encargan o a lo que eligen sus vecinos.