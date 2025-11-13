Polvo en suspensión y temperaturas sin cambios en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana tendrá este jueves cielo con intervalos de nubes de tipo bajo y brumas en Valencia y Castellón, y cielo poco nuboso con nubosidad alta en Alicante, presencia de polvo en suspensión y temperaturas mínimas en ascenso, localmente notable, y máximas con pocos cambios.

El viento soplará flojo de componente este en el interior y de dirección variable en el litoral, tendiendo a noreste en las horas centrales, según la previsión de Aemet.

Mañana viernes el cielo estará muy nuboso, disminuyendo a poco nuboso a últimas horas, y con presencia de polvo en suspensión. No se descartan lluvias débiles y dispersas, que podrían venir acompañadas de barro, las temperaturas registrarán ligeras variaciones y el viento será flojo de dirección variable, tendiendo a componente sur al mediodía y, en el litoral de Alicante, intensidad ocasionalmente moderada durante la tarde.

Las temperaturas máximas de ayer y mínimas de hoy en las capitales de provincia son las siguientes:

Castellón 21,4 y 14,8 grados

València 21 y 14,4 grados

Alicante 22,5 y 11,3 grados

Predicción marítima

Aguas costeras de Castellón: norte y noreste 3 a 5. Marejadilla a marejada.

Aguas costeras de Valencia: Componente norte 2 a 4 rolando a componente este por la tarde. Marejadilla a marejada.

Aguas costeras de Alicante: Componente norte 3 a 5 localmente variable 2 en el suroeste hasta el mediodía y en el norte por la tarde. Marejadilla a marejada.