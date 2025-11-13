Controlado el incendio en el Hospital de La Vila Joiosa (Alicante)

Un incendio declarado en las obras de ampliación del Hospital Comarcal de la Marina Baixa, en La Vila Joiosa (Alicante), ha provocado una intensa columna de humo sin que hasta el momento se tenga constancia de daños personales.

El incendio se ha detectado a las 9.13 horas en el edificio anexo al hospital donde se ejecuta la ampliación del complejo sanitario y las llamas han afectado al aislamiento térmico de la obra, por lo que se ha generado una gran cantidad de humo negro.

Según el Consorcio Provincial de Bomberos, no constan heridos hasta el momento y al lugar han acudido varias unidades de los parques de San Vicente del Raspeig y de Benidorm.

Testigos presenciales que se hallan en el interior del hospital han señalado a EFE que los responsables del recinto han ordenado el cierre de ventanas y han pedido a médicos, resto de trabajadores y usuarios que no desalojen el edificio mientras que trabajan los bomberos.

Las labores de extinción avanzan muy favorablemente y en estos solamente queda llama residual en dicho sótano, con una mínima columna de humo, según el Consorcio Provincial de Bomberos, que tiene en el lugar varias unidades de los parques de San Vicente del Raspeig y de Benidorm.

Una portavoz de la Conselleria valenciana de Sanidad ha confirmado a EFE que no hay heridos y que las llamas no han afectado al edificio del hospital y, por lo tanto, no han puesto en riesgo a trabajadores o pacientes.

Sí se están controlando los accesos al hospital por motivos de seguridad, y únicamente se permiten las salidas y entradas al área de Urgencias, al tiempo que se dirigen hacia el recinto el director general autonómico de Gestión Económica e Infraestructuras Sanitarias, Pedro López, y la directora general de Atención Hospitalaria, Asunción Perales.