La primera decisión del nuevo vicepresidente del Consell: Reclama otra vez al Gobierno de Sánchez una reunión para la reconstrucción

El nuevo vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Vicente Martínez Mus, quien continúa manteniendo las competencias en materia de Infraestructuras, Medio Ambiente y Territorio y que ahora es el hombre fuerte del Consell para tutelar la reconstrucción tras la dana (tras la marcha del teniente general Francisco José Gan Pampols, quien había ostentado este cargo hasta la fecha), se ha apresurado en solicitar al Gobierno central y, sobre todo, a la comisionada de la dana nombrada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, Zulima Pérez, un encuentro "en los próximos días" para abordar la reconstrucción. Toca, para el conseller, poner en marcha de una vez esa comisión mixta entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España.

Martínez Mus, cuyo nuevo cargo se hizo oficialmente este martes tras el pleno del Consell, tardó apenas unas horas en solicitar por carta a Pérez esta reunión. En la misiva, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el vicepresidente señala que "el fortalecimiento de la coordinación y colaboración institucional ha de seguir siendo la

prioridad de ambas administraciones con el objetivo de seguir garantizando una respuesta eficaz, ágil y ordenada, permitiendo así, la llegada de las condiciones de normalidad completa en los municipios más perjudicados".

Por ello, según Martínez Mus, "y ante el reciente cambio producido en el Consell, proponemos la celebración en los próximos días de una reunión de trabajo conjunta, en la que participen los equipos de ambas administraciones". El objetivo es "revisar los objetivos a corto y medio alcance, actualizar el diagnóstico y el estado de las actuaciones en marcha, identificar posibles obstáculos y definir, de manera compartida, los próximos hitos para la recuperación económica y social de la Comunitat", según el documento.

En esta línea, el también responsable de Medio Ambiente reitera a Pérez "la plena disposición de la Generalitat Valenciana para seguir colaborando con la Comisionada y su equipo, desde la lealtad y cooperación institucional y con el objetivo común de que esta reconstrucción sea también una oportunidad para fortalecer la resiliencia, la sostenibilidad y la cohesión territorial de nuestra tierra".

Con esta carta, el nuevo vicepresidente segundo de la Generalitat busca "reforzar los canales de comunicación entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España, en el proceso de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por la dana en la Comunitat".

Ahora, es el Ejecutivo de Pedro Sánchez quien no sólo debe responder a la carta sino también demostrar que quiere sentarse con los responsables de la Generalitat para abordar, de una vez, una comisión conjunta que trabaje codo con codo por la recuperación tras la riada.

Cabe señalar que el propio Gan Pampols, en su despedida este martes en el pleno del Consell ya señaló la falta de coordinación con el Gobierno central. En su adiós, el ya exvicepresidente aseguró que "es cierto que las cosas no van ni lo rápido ni lo bien que debería, pero eso se debe fundamentalmente a que quién debería haber ejercido la acción de coordinación no lo ha hecho". Para Gan Pampols, esta situación "pasará factura en algún momento", pues "quien, teniendo la capacidad, la obligación y los medios para ejercer una recuperación efectiva, garantizando una recuperación más pronta, no lo hace". "Pregúntense donde está todo aquello que se ha prometido y en qué situación se encuentra aquello que se ha dicho que se va a hacer", dijo antes de marcharse.

Las urgencias

Martínez Mus ya anunció este martes la necesidad de solicitar una reunión con la comisionada de la dana Zulima Pérez. A las cuatro de la tarde, ya había enviado la carta a la elegida por el Ejecutivo para coordinar las labores de la reconstrucción. Pero, además de exigir ese encuentro, el vicepresidente enumeró las urgencias que se deben llevar a cabo. "Tenemos pendiente la recuperación de la funcionalidad de línea C-3 de Cercanías, que utilizan 10.000 usuarios para ir al Circuito de Cheste. Debemos tener la previsión de dar el apoyo necesario a esa infraestructura para dar el servicio porque el Gobierno no ha hecho todavía lo que tenía que hacer, mientras nosotros sí hemos recuperado la red de Metrovalencia", dijo el conseller.