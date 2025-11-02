Prisión para la conductura del coche que cayó al agua en Gandía y murió una joven

El juzgado de Instrucción número 1 de Gandía, en funciones de guardia, ha acordado este domingo la prisión provisional, comunicada y sin fianza para la mujer detenida tras caer al agua en Gandía (Valencia) el coche que conducía y en el que falleció una joven de 20 años.

La mujer queda investigada en una causa abierta por un delito de homicidio por imprudencia y los delitos de conducción temeraria, conducción sin el permiso correspondiente y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, según han informado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El suceso se produjo sobre las 20:00 hora del pasado jueves cuando el coche que conducía cayó en el cauce del río Serpis, en una zona cercana al puerto de Gandia (Valencia), y aunque ella pudo salir ayudada por unos migrantes que había en la zona, la ocupante, de 20 años, quedó atrapada y falleció.

La conductora, de nacionalidad brasileña al igual que la joven fallecida, fue posteriormente detenida por la Guardia Civil y puesta a disposición del juzgado de guardia de Gandia.