El Rey Felipe VI destaca en Valencia el papel de la universidad como "contrapunto de la resignación y la parálisis"

El Rey Felipe VI ha destacado el papel de la universidad como "contrapunto de la resignación y la parálisis" al no dejar que la sociedad "se acomode en el dogma", imprimir "un dinamismo hecho de preguntas" y alertar "contra cualquier amago de radicalidad, de fanatismo, de intolerancia".

"Una universidad activa es sinónimo de una sociedad saludable", ha afirmado el rey durante el acto de apertura del curso académico 2025/2026 de las universidades españolas, celebrado este martes en el Paraninfo de la Universitat de València, en el 525 aniversario de esta universidad y como cierre de las actividades organizadas en torno a esta efeméride.

En el acto, al que no ha asistido el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ha intervenido también la ministra de Universidades, Diana Morant, quien ha aseverado: "el futuro democrático se consolida en las universidades que buscan comprender el mundo", que "distinguen el rigor del ruido" y que "garantizan que nuestra juventud pueda desarrollar sus cualidades y vivir una vida digna".

