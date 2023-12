Sin tregua en la guerra de las pancartas de los partidos tras el asesinato de Fátima

Las concentraciones de repulsa celebradas en la Comunitat Valenciana por el asesinato de Fátima solo han tenido un punto en común: el silencio que se ha guardado en su memoria. Por lo demás, se ha repetido la misma imagen de las últimas ocasiones. Unos llevan pancartas, otros carteles y otros sin nada.

En las puertas del Palau de la Generalitat se ha congregado la vicepresidenta segunda del Consell y responsable de Políticas Sociales, Susana Camarero, el vicepresidente Vicente Barrera, la consellera de Hacienda y portavoz, Ruth Merino y el conseller de Sanidad, Marciano Gómez. Aquí no ha habido pancarta y las críticas que pueda hacer la oposición al respecto no tienen demasiada validez, puesto que tampoco las había en la época en la que gobernaba el PSPV en coalición con Compromís y Unides Podem.

Tampoco las había en el Ayuntamiento de Valencia cuando el asesinato se había producido en otra localidad. La fotografía de este jueves era diferente. La víctima, que residía en Sagunto, ha sido honrada con una pancarta que llevaban los concejales del PSPV y que reza "No al terrorisme masclista" (No al terrorismo machista) y los carteles tamaño A-3 que han portado los de Compromís con el lema: "Prou de terrorisme masclista. Ens volem vives" (Basta de terrorismo machista. Nos queremos vivas). Entre los ediles de la formación nacionalista no estaba el ex alcalde de Valencia, Joan Ribó.

En Les Corts, donde precisamente se inició esta polémica, también se han mostrado varias pancartas. La aprobada por la Mesa de Les Corts- que tiene la mayoría de PP y de Vox- con el lema en castellano y en valenciano: "No a la violencia contra las mujeres" y la que se usaba en la anterior legislatura y, por tanto, la oposición, quiere que se utilice porque introduce el término machista, "Les Corts contra la violencia machista".

División de pancartas en la puerta de Les Corts tras el asesinato de Fátima La Razón

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha sumado a la concentración convocada en el Ayuntamiento de Elche, puesto que tenía actos programados en la localidad. Allí, donde gobierna PP en coalición con Vox, no ha habido ningún cartel.

Mazón, ha mostrado su "absoluta determinación" por seguir trabajando desde el Consell para erradicar la lacra "inasumible y execrable" que supone la violencia “machista y repulsiva” contra la mujer.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante el acto de repulsa tras el asesinato de Fátima en Elche La Razón

De esta manera se ha pronunciado tras guardar un minuto de silencio junto al alcalde de Elche, Pablo Ruz, y representantes de todos los grupos políticos que forman parte del consistorio municipal, para condenar el asesinato de Fátima a manos de su expareja en Sagunto.

También ha expresado su deseo de que se produzca la pronta recuperación de una de las hijas de la fallecida, que sigue ingresada en el hospital tras resultar herida grave, y ha mostrado su esperanza de que pueda superar lo ocurrido “tanto física como anímicamente”.

El presidente ha asegurado que desde el Consell "vamos a seguir trabajando y poniendo todos los medios a nuestro alcance" para luchar contra esta lacra y explicado que los presupuestos para el próximo año contemplan un refuerzo de "todas y cada una de las partidas de prevención, protección y defensa de la mujer".