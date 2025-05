Última hora: Mazón llama a las tres asociaciones de víctimas de la dana para fijar fecha para una reunión

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha puesto en contacto con las tres asociaciones de víctimas de la dana de octubre para mantener un encuentro con sus representantes, según han informado a EFE fuentes de estas asociaciones.

El jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estuvo reunido durante más de tres horas reunido con representantes de la Associació Victimes DANA 29 Octubre, la Associació Victimes Mortals DANA 29-O y la Asociación de damnificados por la dana de L’Horta Sud. A estas les prometió un funeral de Estado laico cuando se cumpla el primer aniversario así como el comienzo de las obras hidráulicas tras una reunión el próximo 29 de mayo, cuando se cumplirán siete meses de la tragedia, y a la que asistirá la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Sánchez, que no visitó la zona cero de la dana y solo fue a una empresa en el parque industrial de Ribarroja del Túria, aseguró a las víctimas que iba a visitar en un futuro los lugares afectados.

Ese mismo día, Mazón dijo que las recepciones a víctimas de la dana"están siendo permanentes, muchas de ellas discretas porque así lo quieren las víctimas" y reiteró su predisposición de reunirse con todos. "Vuelvo a reiterar nuestras puertas abiertas, estamos encantadísimos, hemos tenido reuniones personales yo y miembros de mi Gobierno, con desaparecidos, con todas las víctimas que se quieran reunir nuestras puertas están abiertas".

Su única reunión conocida fue el pasado 20 de marzo cuando decidió dar paso a cuatro manifestantes frente a las puertas del Palau de la Generalitat, entre ellos Juanjo Monrabal, que perdió a su madre Isabel Ibáñez el 29 de octubre y aseguró a LA RAZÓN que "el primer culpable es Mazón, pero hay más".

La reunión de Sánchez a petición de las asociaciones vino después de que les recibieran tanto la presidenta de la Comisión Europea, la popular Ursula von der Leyen, como la del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en Bruselas. En ese mismo viaje se reunieron también con eurodiputados, la mayoría españoles, de grupos de izquierda, así como con representación del Partido Popular Europeo, encabezado por el eurodiputado valenciano Esteban González Pons. Tras ese viaje, aseguraron las asociaciones que habían encontrado "más empatía en Bruselas que en Valencia".

Incluir a las víctimas en la comisión dana de Les Cortes

Desde las asociaciones han demandado que se les incluya en el listado de comparecientes en la comisión de investigación de la dana de Les Corts Valencianes. Consideran que no tiene sentido que el presidente quiera hablar con ellos y al mismo tiempo no se les deje participar en la comisión de Les Corts, órgano que es la máxima expresión del pueblo valenciano.

En dicha comisión, cuya lista inicial de comparecientes fue publicada en el plan de trabajo aprobado por PP y Vox, no hay ninguna asociación de víctimas. Sin embargo, el pasado viernes la portavoz adjunta del PP en Les Corts, Laura Chulià, afirmó que su grupo está a favor de que comparezcan las víctimas de la dana en el Parlamento valenciano, y acusó al PSPV-PSOE de "difamar".

Chuliá replicó así al anuncio del PSPV-PSOE de que acudirán a la justicia por el veto de PP y Vox a una iniciativa parlamentaria en la que pedían que Les Corts declarasen la necesidad de que las asociaciones de víctimas comparezcan en la comisión de investigación de la dana.

"Nunca hemos vetado a nadie respecto a la comparecencia de las víctimas y damnificados en la comisión de investigación", aseguró la portavoz popular, para quien el síndic socialista, José Muñoz, "miente a sabiendas para confundir y hacer ruido".