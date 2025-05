Mazón logra su objetivo y saca adelante los presupuestos con los votos de Vox

No se esperaba una jornada sencilla en Les Corts, y no lo ha sido, pero pasaban las once de la noche cuando el Consell ya tenía su objetivo cumplido. Les Corts han aprobado este miércoles los Presupuestos para 2025 así como la Ley de Acompañamiento. La Generalitat valenciana con el presidente Carlos Mazón se convierte así en la primera región en la que se aprueban unas cuentas con un gobierno en minoría, gracias al apoyo de Vox. Ahora empieza "una nueva etapa" como defiende el Consell.

La aprobación ha sido celebrada con un gran aplauso por parte del bloque de derechas, mientras que desde la izquierda se ha coreado: "¡Mazón dimisión!", proclama que el PSPV ha cambiado más tarde por "Volem votar!". Casi a medianoche, en el último turno, en el de explicación de voto, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha hecho una advertencia a Mazón: "Estos van a ser sus últimos presupuestos". Por su parte, el portavoz del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha leído una intervención de la ministra y líder del PSPV, Diana Morant, en las que se comprometió a aprobar los Presupuestos y ha acusado al Gobierno de abandonar a los valencianos, dando en cuentagotas las ayudas.

La presidenta de Les Corts, Llanos Masso, se ha tenido que emplear a fondo para lograr mantener el orden y ha llegado a apagar el micrófono a varios diputados ante las críticas de "veto" de la oposición. Massó ya había avisado: si tenían que acabar en un día, sería muy estricta en los tiempos. Y es que el lunes, el PP y Vox aprobaron reducir de dos días a uno el debate, algo "suficiente" según alegaron, pero la oposición hacía una lectura muy diferente. Apuntan a que el único objetivo era evitar que Mazón estuviera en sede parlamentaria el día en el que se cumplía el séptimo aniversario de la dana.

Para Compromís las cuentas aprobadas son las "del odio" y para el PSPV "una anomalía democrática". Mazón, que ha llegado al hemiciclo sobre las seis de la tarde, ha sido el centro del debate desde primera hora de la mañana.

Las principales críticas se centraron en las enmiendas de Vox, que han sido aprobadas con el consentimiento del PP, especialmente aquellas que tienen que ver con el recorte del presupuesto a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), a sindicatos y patronal, así como la modificación de la ley que reconoce a las personas transgénero.

PP y Vox han acordado un recorte adicional del 25,5 por ciento a la AVL, para llegar a un total del 49 por ciento con respecto al año anterior que deja a la organización encargada de legislar sobre el valenciano con el dinero justo para pagar nóminas y poco más. A ello se suman la rebaja adicional de 100.000 euros a la patronal de la Confederación Valenciana de Empresarios, que sumado a los 200.000 euros que han quitado a los sindicatos CCOO y UGT respectivamente, llega a un total de más de medio millón de euros de rebaja.

El futuro de Mazón

La diputada de Compromís Aitana Mas ha criticado al Consell por "menospreciar" la condonación de 11.000 millones de euros de deuda a propuesta del Gobierno y luego reducir partidas presupuestarias, pero desde el PP han defendido que la oferta del Gobierno "es un trampa" y lo necesario es "un cambio del modelo de financiación".

Mas ha añadido que no son unos presupuestos "realistas" ni "rigurosos" al aplicar un déficit del 1,2 por ciento y no del 0,1por ciento como exige el Ministerio de Hacienda. "Ponen 1.200 millones de euros que son pura fantasía. Estos presupuestos no se van a ejecutar, es mentira", dijo Mas.

Desde la oposición ayer criticaron que ni los propios diputados del PP "aguantan" ya a un Mazón del que dijeron que está ya "en la UCI".

Las especulaciones sobre el futuro de Mazón fueron el tema del día dentro y fuera del hemiciclo. Es más, este ha sido uno de los asuntos comentados en los corrillos de Les Corts.

Desde la izquierda insistieron sobre este asunto. Afirman que el objetivo del PP es apartar a Mazón una vez haya Presupuestos y buscar una figura de consenso hasta final de legislatura prorrogando las cuentas actuales. José Antonio Díaz, diputado del PSPV, llegó a decir que solo falta saber quién de los "diputados discípulos" de Mazón se convierte en "Judas Iscariote" y le acaba dando la espalda para tomar el relevo al frente del Consell.

La fecha que señalan es el Congreso que el PP celebrará en julio e incluso apuntan a la figura del secretario general del PPCV y portavoz en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, como su sustituto. De hecho, muchos diputados del PSPV llegaron a referirse a él como "presidente Llorca".

Por alusiones, el popular dijo que la etapa de Mazón aún no ha terminado y aseguró que va a acabar la legislatura. "Hoy, a pesar de todo, hay un gobierno solvente que podemos garantizar", dijo. "Hay un presidente que cumple con sus obligaciones, no como el PSOE. Veo más inestable a Sánchez que a Mazón", sentenció para tratar de acabar con las especulaciones.