Valencia detecta el envío desde Barcelona de personas «sintecho»

Personas sin hogar que habitualmente duermen en el jardín del Turia afirman haber llegado a la ciudad de Valencia con un billete de tren o de autobús que le han facilitado desde los servicios municipales del Ayuntamiento de Barcelona.

Esta explicación, que podría ser una excusa recurrente, cobra veracidad cuando los asistentes sociales del Ayuntamiento de Valencia detectan que son varios los migrantes que coinciden en la misma circunstancia y afirman exactamente lo mismo.

El Ayuntamiento de Valencia ha detectado que el encarecimiento de los precios del alquiler de viviendas ha abocado en los últimos tiempos a más personas a vivir en la calle, y que muchos de ellos, eligen el viejo cauce del Turia como el mejor sitio para pasar la noche a resguardo, muchas veces, de los puentes.

«Son temporeros que trabajan, a lo mejor, en la recogida de la fruta, por eso durante el día no están en el Jardín del Turia sino que están trabajando, pero aunque tienen un sueldo, no les alcanza para alquilar una casa por el precio de los alquileres», explica la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia, Marta Torrado. «Nosotros les ayudamos, incluso les podemos adelantar varios meses del alquiler, pero los propietarios dudan de que puedan seguir pagando el alquiler el resto de los meses porque prácticamente se les va el sueldo, y prefieren no arriesgarse».

La otra opción que les ofrece el Ayuntamiento de Valencia son los albergues municipales, pero el 99 por ciento se niega a ir a los mismos porque en ellos a lo mejor no pueden entrar con todas sus pertenencias, explican desde el Ayuntamiento.

Hay «sintecho» que tienen una pequeña cocina o incluso un sofá recogido de la basura, y no quieren perderlo, y saben que con esos objetos no pueden entrar al albergue, por lo que rechazan el uso de este recurso.

Actualmente, el Ayuntamiento de Valencia ha detectado la presencia de unos cien migrantes que duermen habitualmente en el jardín del Turia, datos que coinciden con al cifra que aporta el reciente informe de Metges del Mon en el que también habla de un centenar de personas sinhogar.

La coincidencia numérica no se da en el resto de apartados que aborda el informe ya que en el mismo se habla de condiciones de insalubridad, con picaduras constantes de insectos y con convivencia entre ratas.

De ello no tiene conocimiento el concejal de limpieza del Ayuntamiento de Valencia, Carlos Mundina: «No es competencia mía porque no llevo plagas, pero si los operarios de limpieza hubieran detectado la presencia de plagas, inmediatamente hubiéramos avisado a la concejalía correspondiente».

Mundina se refiere a las actuaciones conjuntas que cada quince días se realizan entre la concejalía de Servicios Sociales, la de Policía y la de Limpieza, consistente en limpiar y desinfectar las zonas donde duermen estas personas. Torrado explica que «la Policía avisa de que vamos a limpiar para que recojan las cosas que necesitan. Vaciamos cantidades de basuras que se amontonan, o restos de alimentos y así evitamos la propagación de insectos o ratas». Los operarios de limpieza -explica Mundina- actúan con mucho cuidado, «si ven una tienda de campaña no lo tiran salvo que lo indique desde las otras áreas».

El Ayuntamiento tiene actualmente unas mil plazas de albergue, y se ocupan más de 900 cada noche.

Polémicos estanques

Desde la formación Vox del Ayuntamiento de Valencia, su otrora portavoz, Juanma Badenas, propuso la construcción de estanques bajo los puentes de la ciudad para evitar que pudieran pernoctar en ellos la población que actualmente lo hace.

Esta propuesta fue tan polémica como polémico era el exportavoz de Vox, que fue más tarde expulsado de su partido, y a continuación, readmitido, para asegurar la gobernabilidad del Ayuntamiento. Pero perdió sus competencias en parques y jardines.