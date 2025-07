Valencia limpiará las 7.500 tonelada de residuos que embozan el colector norte

El colector norte que desagua la inmensa mayoría de barrios de la ciudad de Valencia tiene un problema de falta de pendiente en su tramo final, de aproximadamente 1,5 kilómetros lineales, lo que ha originado que a los largo de los últimos años se haya colmatado de sedimentos reduciendo los dos metros de diámetro de sus dos tuberías, en 0,75 metros en un caso, y en 0,95 metros, en el otro. La ausencia de puntos de acceso para la limpieza del colector, ha hecho que la situación pueda llegar a ser crítica en caso de lluvias torrenciales, como las cada vez más habituales, ya que la mermada capacidad del colector limita su utilidad al trasiego de las aguas residuales, pero no tiene ya capacidad para las pluviales.

Por ello, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, junto al conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, han firmado esta mañana el acuerdo de cooperación entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia para los trabajos de limpieza del tramo tres del colector norte de la ciudad.

El conseller de Medio Ambiente ha explicado que el acuerdo ya cuenta con el visto bueno del Consell y que está dotado con 4,5 millones de euros. "Es una muestra de los avances que estamos haciendo para aprovechar cada gota de agua", ha dicho Martínez Mus.

José Aparicio, gerente de la Epsar ha explicado se va a mejorar el sistema de saneamiento evitando posibles colapsos y facilitando el trasiego de agua y que para ello es necesaria la sintonía entre la Generalitat y los ayuntamientos. "La Epsar hace de nexo de unión entre ambas instituciones".

Ignacio García, técnico de Epsar, ha sido el encargado de explicar el proyecto y ha dicho que esta iniciativa completa los trabajos de limpieza que viene realizando el Ayuntamiento de Valencia desde 2017 para dar solución a los atascos que se produjeron en la Ciudad de las Artes que estaba obstruido en varios kilómetros y que impedía la llegada del agua a la depuradora de Pinedo. Estos trabajos de limpieza retiraron principalmente toallitas higiénicas que los ciudadanos arrojan al inodoro.

García ha explicado que "esta infraestructura empieza donde se une el colector norte con el ramal Ibiza-Serrería y que desde el año 2017 al 2024 se ha invertido un millón de euros. "Vamos a hacer una limpieza total que a día de hoy no se ha podido hacer por falta de accesos que ahora se van a habilitar."

Así, la Entidad de Saneamiento de Agus Residuales (Epsar) paga el 100 por ciento de la limpieza y el 90 de la obra civil.

El 69 por ciento de la inversión es la limpieza del colector ya que la sedimentación alcanza el 50 por ciento de su volumen.

Este colector aporta el 44 por ciento del agua que llega a la depuradora de Pinedo.

El resto llega por el colector sur que tiene carácter supramunicipal porque también recibe aguas de Burjassot, Paterna, Mislata y Xirivella

El técnico ha explicado que "el último kilómetro y medio son dos tuberías de dos metros de diámetro que tiene el problema de la falta de pendiente. No es solo el problema de las toallitas. También hay acumulación de sedimento a lo largo de los años. Actualmente llegan 1,9 metros cúbicos de aguas por segundo. La capacidad total es de 5,5 metros cúbicos por segundo, pero al tenerlo colmatado solo puede transportar el agua residual y en caso de lluvia no podemos transportar las primeras agua pluviales que ha de llevar este colector".

Durante el proyecto, ha explicado, "se van a construir diez puntos de limpieza adicionales que permitirán hacer una limpieza total de las dos tuberías" en un plazo de 63 semanas.

Tecnicos de la Epsar y de Medio Ambiente junto al presidente Mazón y la alcaldesa Catalá Ajuntament de València

La alcaldesa Catalá ha explicado que esta actuación "toca el corazón del funcionamiento diario de la ciudad y protege nuestra salud y nuestra calidad de vida. Estos acuerdos no se improvisan. Son frutos de muchos meses de trabajo".

La alcaldesa ha rememorado como "durante años este paso no se ha dado, faltaba impulso y faltaba voluntad. Hay informes de hace cuatro años, y hoy llega el impulso político y llega de la mano de la Generalitat. Lo que hoy firmamos es una plasmación de una forma de gobernar que supone plasmar soluciones en vez de aplazar decisiones".

Ha especificado que se van a extraer 7.500 toneladas de residuos, que según ha explicado el concejal del Ciclo Integral del agua, Carlos Mundina, se analizarán para ver qué uso pueden tener.

La alcaldesa ha hecho hincapié en que al asumir los caudales en momentos de fuertes lluvias o precipitaciones intensas podemos evitar vertidos de pluviales contaminados y que "Valencia va a estar mejor preparada ante fenómenos climatológicos adversos".

No ha perdido la ocasión para ejemplificar sobre la relación de las instituciones y ha narrado como la Generalitat ya ha invertido 20 millones de euros en el lago de l'Albufera, muy afectado por la dana y el Ayuntamiento otros diez millones. "Del mismo modo nos dirigimos al Ministerio para decir que íbamos a limpiar las playas del sur. Hasta hoy lo hemos hecho a pulmón. Hasta la fecha ni un solo mensaje de ningún ministerio ni del Gobierno de España".

Y puso otro ejemplo de la inoperancia de las instituciones estatales: "En el nuevo cauce hemos pedido la limpieza a la Confederación Hidrográfica del Júcar y nos han dicho que "si tienen ustedes prisa, límpielo ustedes". Ha concluido que "vamos invertir más de diez millones a pulmón porque sigo siendo una alcaldesa que pide ayuda y que no se la dan".

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón ha destacado "lo que no se ve". "No limpiar el colector norte de Valencia que es fundamental para la salubridad de las personas es algo que estaba en marcha desde 2019 donde por falta de entendimiento entre Generalitat y Ayuntamiento no se atendió este problema. En ocho años no se ha puesto en marcha ni un plan de ejecución de obras hidráulicas dela Epsar". Y ha destacado que "estamos garantizando que durante muchos más años se siga sin hablar del colector norte. Estamos dando seguridad y tranquilidad a personas que ni siquiera habían oído hablar de esto. Aunque muchos no lo sabían, no estaban durmiendo tranquilos".

Mazón ha puesto de relieve que la Comunitat Valenciana depura el 40 por ciento del agua que se depura en toda España y "acabaremos la legislatura depurando el 45 por ciento".

Y ha hablado que la "ausencia más absoluta de celo competencial. Da igual quien haga las coas, si conveniando se puede hacer mejor. Para esta obra hemos visto que trasladando los fondos al Ayuntamiento de Valencia se podía hacer más rápido. Desde la cooperación confiamos en quien más rápido puede hacerlo. No hay problema de competencia", ha concluido.