La alcaldesa de Valencia suspende su participación en el Congreso del Partido Popular Europeo

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha suspendido su participación este martes por la mañana en el congreso del Partido Popular Europeo que se celebra en València, para centrarse en la gestión de los efectos del apagón eléctrico.

Según han informado fuentes de alcaldía, Catalá no participará esta mañana en el panel al que había sido invitada por el PPE con el título 'EU Preparedness an Solidarity for libely regions', que está convocado a las 11:45 horas en Feria Valencia.

En ese panel, presidido por Manfred Weber y moderado por Dolors Montserrat, está previsto que intervengan también el Governor of Attica Regions, Nikos Chardalias, y la alcaldesa de Lodz, Hanna Zdanowska.

La alcaldesa ha comunicado a la organización del PPE que está siguiendo desde primera hora la evolución del apagón eléctrico que afectó este lunes a toda España y a la ciudad desde la central de Policía Local, donde se ha convocado una reunión del CECOPAL a primera hora.

A lo largo de la mañana, la alcaldesa también visitará la sede de Emivasa, desde donde se controla la evolución y distribución del agua potable, según las mismas fuentes.