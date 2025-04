Las floristerías de la Plaza del Ayuntamiento vuelven a cargar contra el Consistorio por la mascletà del día de la madre

Las floristerías han vuelto a cargar este miércoles contra el Ayuntamiento de Valencia y su alcaldesa, María José Catalá, por la mascletà que tendrá lugar en la Plaza el próximo 4 de mayo, día de la madre, al considerar que restringir el enclave para el disparo (uno de los que se vieron cancelados en Fallas y que finalmente se lanzará ese domingo 4 de mayo) pone en peligro las ventas en una fecha tan señalada.

En un manifiesto dirigido tanto a la primera edil como a la Corporación municipal, muestran su descontento. "Desde Verdnatura, empresa valenciana mayorista líder nacional en el sector de la flor, queremos manifestarle nuestro malestar y preocupación por la fecha escogida para disparar una mascletà el día de la madre (este año el domingo 4 de mayo)", comienzan asegurando.

"Queremos poner en su conocimiento que este día, concretamente para las floristerías ubicadas en la Plaza del Ayuntamiento, supone un elevado porcentaje de venta concretamente durante las horas en la que el acceso estaría restringido por la mascletà", aseguran en ese manifiesto.

"Las floristerías de la Plaza del Ayuntamiento son un emblema de la tradición de nuestra ciudad que no se llama en vano 'la tierra de las flores'. Peligra la subsistencia de estos negocios y muchos puestos de trabajo directa o indirectamente relacionados", añaden los profesionales que exhortan a la primera edil que reconsidere "su postura y la de su equipo de forma que la fecha de la mascletà se traslade a cualquier otro día que no suponga un perjuicio grave para nuestras floristerías". "Estamos seguros que muchas madres preferirán recibir flores en lugar de pólvora", aseguran.

En este sentido, la más veterana de las floristas del enclave, Adela Villanueva, de 75 años y quien lleva como florista en la Plaza del Ayuntamiento desde que tenía quince años, asegura que nunca se ha visto "en la tesitura de pedir por favor que me dejen trabajar". "Soy madre. Mi hija es madre. Entiendo que para este ayuntamiento no somos nada. Pero para muchas personas soy su florista. Yo apoyé a esta alcaldesa. Y ahora esta alcaldesa me quita el pan. Todos mis clientes están muy enfadados. Porque si esto lo hacen a los puestos de flores que llevan aquí toda la vida...", señala Villanueva.

Las mascletás que quedaron pendientes por los días de lluvia en las pasadas Fallas se lanzarán el 4 de mayo, primer domingo del mes y día de la madre; el 11 de mayo, festividad de la Virgen de los Desamparados, patrona de la ciudad; y el 22 de junio, festividad del Corpus Christi.