Pradas señala a Mazón entre lágrimas: "El peor momento de la tarde fue cuando no me cogió el teléfono"

La exconsellera de Interior y responsable de Emergencias, Salomé Pradas, rompe su silencio y por primera vez señala directamente al ya expresidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, por su ausencia el pasado 29 de octubre.

"Hubiera sido necesario que el señor Mazón como máximo representante institucional de la Generalitat hubiera estado allí con nosotros", dice en un adelanto de la entrevista que ha dado al programa Salvados y que La Sexta emite este domingo. "Yo eso lo he reflexionado a posteriori, esa tarde yo sí que quería trasladarle lo que estaba pasando, evidentemente, creía que era importante que si nos informaban de una posible rotura de presa o si íbamos a lanzar un Es-Alert lo supiera el presidente de la Generalitat", dice textualmente en el extracto adelantado por la cadena.

Pradas, eso sí, admite que no tenía responsabilidad sobre enviar la alerta y no contradice su versión judicial, confirmando lo que ha defendido siempre Mazón, que su ausencia no retrasó el envío del Es-Alert: "Yo quería informarle sobre todo de la presa de Forata, por la decisión de enviar el Es-Alert. No le quería pedir ni opinión ni valoración, nada paró el Es-Alert por parte del señor Mazón", aclara.

Eso sí, señala que si no estuvo informado es porque no cogía el teléfono. "Ni pude informarle en el momento que se estaba debatiendo y en el que ya se había decidido porque no me cogía el teléfono", asegura en referencia a la alerta a los móviles.

Preguntada por qué pensó al escuchar de boca del expresidente que tenía el móvil en la mochila cuando le llamó a las 19:10 la exconsellera y no contestó la llamada, Pradas se rompe y entre lágrimas, dice: "Me generó un gran dolor. Pensé inmediatamente en las víctimas, porque fue el peor momento de la tarde".

En un primer avance tras el anuncio de la entrevista el pasado miércoles, Pradas habla sobre un momento donde sí pudo conversar con Mazón. "Recibo la llamada del presidente y ahí le informo de la dificultad de poder acceder a Utiel-Requena e incluso se empezaba a hablar de desembalses de Forata", afirma. El entonces presidente le dice "que le sigue informando", pero "no" sabía dónde estaba, y ella asegura que "no" le notó preocupado.

Pradas conversó con Mazón primero a las 17:37 horas, después a las 18:16 horas, a las 18:25 horas y a las 18:30. Luego no le coge el teléfono a las 19:10 el presidente y vuelven a hablar a las 19:43 y a las 20:10. Mazón alega que llegó a las 20:28 horas llegó al Cecopi en L'Eliana donde se encontraba Pradas desde el inicio del comité de emergencias a las 17:00.