Valencia anula definitivamente la procesión cívica por la dana Alice y realizará un acto en el Ayuntamiento

Por quinta vez en la historia de la ciudad de Valencia, la procesión cívica que se celebra con motivo del 9 d' Octubre no recorrerá las calles del "cap i casal". La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado la suspensión definitiva de la Procesión Cívica debido a la persistencia de la alerta naranja por fuertes lluvias. Como ya explicó este miércoles, la decisión definitiva no se conocería hasta el último momento del jueves por si Aemet variaba su previsión.

Por este motivo, durante esta mañana se han realizado pruebas de sonido, cuando todavía la lluvia no era tan fuerte. Pese a estar preparado todo el dispositivo, las condiciones meteorológicas siguen siendo adversas y se han cancelado los actos programados.

En lugar de la Procesión Cívica, el Ayuntamiento de València celebrará un "acto solemne" dentro del consistorio que consiste en el retorno de la Real Senyera al Museo Histórico Municipal, donde queda custodiada el resto del año.

Durante la mañana de este jueves también el Arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, ha presidido en la Catedral de Valencia la celebración de los actos religiosos: Laudes, la Misa solemne y el oficio religioso del Te Deum con motivo de la celebración del 9 d’Octubre.