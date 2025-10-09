La dana Alice obliga a los bomberos a realizar achiques de agua en la zona riada

Las primeras lluvias por la dana Alice en la Comunitat Valenciana han dejado durante la madrugada de este jueves incidencias como achiques de agua y saneamientos en las localidades valencianas de Catarroja y Alcàsser, y una caída de un árbol en la ciudad de València.

Los bomberos del Consorcio provincial de Valencia han llevado a cabo esta madrugada 8 servicios relacionados con este episodio meteorológico, principalmente vaciados de agua y saneamientos en las localidades de Catarroja y en Alcàssser, mientras que los bomberos de los consorcios de Castellón y de Alicante no han notificado incidencias.

Según el Centro de Gestión de Tráfico, no se han registrado incidencias en las carreteras ni cortes por acumulación de agua en las últimas horas.

A las 9 de la mañana, la lluvia había dejado acumulados en las cuatro horas anteriores de 28,4 litros por metro cuadrado en Favara, 23,6 en Tavernes de la Valldigna, 22,1 en Macastre, 22 en Massalavés, 21,6 en Cullera, 21,1 en Benifairó de la Valldigna, 19, 3 Alborache, 15,2 en L'Eliana o 13,2 en Riba-roja, todos en la provincia de Valencia, según la Asociación Valenciana de Meteorologia (Avamet).