La dana Alice coge fuerza en Alicante: Aemet activa la alerta roja en estas zonas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este viernes, desde las 10 de la mañana a la medianoche, el aviso rojo en el litoral sur de Alicante por lluvias que pueden acumular 60 litros por metro cuadrado en una hora y 180 litros por metro cuadrado en doce horas.

La dana Alice ha motivado además que estén en aviso naranja por lluvias que pueden acumular 60 litros por metro cuadrado en una hora el litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia, desde las 11 de la mañana de este jueves y hasta el viernes a medianoche, cuando se activará además el aviso naranja por lluvias de hasta 140 litros en doce horas.

El litoral sur de Alicante está en aviso naranja (hasta que a las 10 de la mañana del viernes se active el rojo) por precipitaciones de 40 litros por metro cuadrado en una hora y 100 litros en doce horas.

El litoral norte y el interior sur de la provincia de Valencia estarán, desde esta medianoche hasta las tres de la tarde del viernes, en aviso naranja por lluvias que pueden acumular 40 litros por metro cuadrado en una hora y 100 litros por metro cuadrado en doce horas.