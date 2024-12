El vicepresidente para la Reconstrución reconoce que con un plan de alertas ordinario se hubieran salvado vidas

El vicepresidente segundo para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat, Francisco José Gan Pampols, ha reconocido esta mañana que los planes de alerta no han funcionado en la tragedia de la DANA: "en un plan de alerta ordinario, lógicamente, se podría haber salvado algunas vidas. Un plan de prevención se revisa periódicamente, aplicando innovación, y se prueba. Porque lo que no se prueba, no funciona".Respecto a la polémica surgida con el sueldo que cobrará y la modificación que elimina el tope del quince por ciento sobre el sueldo del presidente de la Generalitat, el teniente general retirado ha explicado que "yo no he pedido un salario para venir aquí. Yo no he negociado retribución. La modificación que se ha hecho se ha venido haciendo a lo largo del tiempo para adecuar las retribuciones de personal que pasa de un administración a otra. Es percibir lo que en la administración de destino se considera que se tiene derecho. No sé lo que voy a percibir porque no he cobrado, y segundo porque ya me dirán lo que tengo que cobrar, no es mi problema. Todo lo que sea hacer perder el tiempo con esto... uno se dedica a lo que es el centro de nuestro trabajo".

Pese a las reiteradas preguntas de los periodistas, Gan Pampols ha tratado de aclarar que "yo no voy a cobrar como cuando estaba activo de ninguna de las maneras. La administración militar tiene unos devengos que no tiene nada que ver con la administración civil". Y ha añadido que ha presentado la última nómina en activo para confirmar sus trienios que ha cuantificado en quince, pero ha dicho que "No vean interés crematístico. Hay un verso en el estamento militar que que es ni pedir ni rehusar. Yo nunca he pedido y nunca he rehusado a los que me corresponde".

Pampols ha explicado que cuando acabe su misión y esté encauzada la reconstrucción y solo haya que hacer el seguimiento, se irá. "Esta vicepresidencia no tiene vocación de continuidad, es una estado de excepción. Cuando acabe le diré al presidente que el trabajo está hecho".

El vicepresidente segundo ha convocado esta mañana a los medios de comunicación para explicar el plan de actuación que se ha marcado en su departamento para la reconstrucción de la zona afectada por la DANA del pasado 29 de octubre, y ha dicho en ese sentido que la gota fría ha afectado a una superficie enorme no por la precipitación en sí, sino por sus consecuencias, que fue canalizada por una amplia red muy compleja que afectó a muchas poblaciones en 562 kilómetros cuadrados lo que equivale a 56.200 campos de fútbol.

Ha desgranado su cometido basándose en el "discurso programático de Mazón", donde se deducían la normalización económica y social de la zona afectada aplicando una planeamiento y la ejecución de actuaciones económicas y sociales, así como la minimización de efectos futuros de fenómenos potencialmente catastróficos como éste.

Ha presentado un plan marco de reconstrucción económico y social de las zonas afectadas reuniendo una serie de expertos que miden la afectación de las distintas áreas y desarrollen programas específicos.

También un segundo plan marco de medias en el área de prevención.

El vicepresidente ha pedido una simplificación al máximo posible por la urgencia debida de toda la arquitectura administrativa para que opere lo antes posible y ha ejemplificado que "la administración es un volante de inercia que le cuesta ponerse en marcha, pero que luego coge velocidad de crucero. Mi trabajo es ponerlo en marcha y mantener la velocidad de crucero".

También ha dicho que su cometido principal será mantener la "unidad de esfuerzo" entre las administraciones implicadas: local, autonómica, nacional y de la UE. En este sentido ha anunciado la creación de otra secretaría autonómica de relaciones con dichas administraciones que aún no está creada.

Influido por su condición pasada ha hablado de los "valores que han de presidir nuestro trabajo: agilidad, coordinación, transparencia, claridad, rigor, profesionalidad, determinación (no habrá vacilación)". Y ha dicho que "el centro de gravedad es la población"

El estado final deseado es que las condiciones de vida y funcionamiento de particulares y empresas han sido restablecidas en su totalidad, y las medidas ara la respuesta a emergencia ha sido evaluada en su totalidad porque considera necesario "revisar toda la normativa de prevención y proponer su actualización mediante nuevas medidas de protección que hay que ser capaces de diseñar mediante la innovación tecnológica".

Garajes, después de los colectores

También ha marcado que la segunda prioridad después de las personas son los polígonos industriales. Y por ello ha explicado que "todo el mundo quiere tener su garaje limpio pero la primera prioridad es desatascar los colectores porque si no, la gente no puede ir al baño, no puede utilizar su casa".

También ha dicho que durante décadas no se ha guardado la distancia de seguridad con los cauces, pero que la solución no es derribar las casas: "hay que buscar una solución más imaginativa".

Gan Pampols ha dicho que la recuperación ha costado de momento 700 millones de inversión directa y ha desgranado que dicho gasto se ha comprometido por áreas siendo el de servicios sociales de 60 millones; Hacienda, 100 millones; medio ambiente, 100 millones en carreteras, 100 en depuradoras, 60 en Metrovalencia y 50 en gestión ambiental. En Agricultura el gasto ha sido de 27,8 millones en caminos y ayudas a ganaderos. En Justicia e interior el gasto comprometido es de 62 millones dedicados a la primera ayuda para bienes y servicios. En Sanidad el gasto ha sido de 34,3 millones en ambulatorios; mientras que en Industria el gasto comprometido es de 102,2 millones en cuadros eléctricos, autobuses y agentes de proximidad.

Sobre la valoración de la catástrofe ha citado una primera aproximación realizada por el IVIE que señala que los 70 municipios afectados son el 35,5 del PIB de la provincia y la quinta parte del PIB de la Comunitat Valenciana, y ha dicho que los ma´s afectados "siempre son los autónomos".

Pampols no ha querido señalar tiempos: "hasta que no haya un programa definido, es imposible"; ni presupuesto: "se tendrá que pagar, cueste lo que cueste".

Buscar talento

Respecto al personal que trabajará en la reconstrucción ha explicado que "yo no vacío las Conselleria yo solo me llevo a los que ahora están desarrollando la emergencia en esas consellerias".

También ha dicho que va a proponer a los grupos del Parlament que proporcionen técnicos, "porque aquí no hay color. Es una unidad de esfuerzo. Esto solo es para los valencianos". Y ha dicho que los perfiles más adecuados serán de derecho y administración de empresas. Respecto a su procedencia, pueden venir de la Administración, "o de fuera, con contratos eventuales".

Respecto a los roces con la administración del Estado ha recalcado que "no tengo filiación política. No tengo ninguna critica que hacer hasta que afecte a lo que yo hago. Si quiero trabajar con alguien mejor empezar con buen pie".

Existe el pacto climático

Respecto a la postura negacionista sobre el cambio climático de Vox, eventual socio de gobierno del PP, ha dicho que "yo no he hecho ningún pacto con vox. Yo sí entiendo que hay cambio climático y que hay estadísticamente una mayor cantidad de fenómenos meteorológicos catastróficos. No entro en si es antropomórfico o de otro tipo".

Ha anunciado que hoy comenzará la ronde de contactos con alcaldes, y que la abrirá en Massanassa: "me reuniría con todos los alcaldes juntos pero sería poco operativo" y ha avanzado que en las reuniones "no quiero medios de comunicación, esto no es para fotos. Yo no tengo ningún interés electoral".

Se ha mostrado partidario de la Inteligencia Artificial (IA) que "facilita mucho la toma de indicación". En zonas donde los planes de edificación han omitido la distancia a los cauces, habrá que tomar una medida que no sea derruir. Algo más imaginativo. Porque si hay que hacer presas.