Victimas de la dana dicen que las medidas anunciadas de salud mental llegan tarde "porque los niños tienen miedo cuando llueve"

Los representantes de la asociaciones de víctimas presentes en el Debate de Política General, Rosa Álvarez y Alex Carabal, han coincidido en que las medias de salud mental anunciadas por Mazón "llegan un año tarde porque los niños tiene miedo cuando llueve, y tiene miedo incluso a ducharse". Tanto la representante de la Asociación de Victimas Mortales de la dana, como el de los Damnificados dana de l'Horta Sud, han coincidido en que las medidas llegan tarde, y que lo que quieren es sentirse seguros.

Álvarez ha dicho que las unidades de salud mental han llegado gracias a la gestión de las asociaciones de víctimas con el Ministerio de Sanidad, que ha conseguido incluso una unidad para Letur (Albacete). Carabal ha explicado que "la infraestructura que nos protegía, salvo en lluvias como la de octubre -el barranco del Poyo-, ahora está destrozada, estamos en el momento más delicado". También se ha referido a los barracones donde se imparten las clases a los niños: "no están elevados y solo tienen una ventana con reja y sin acceso al techo, y estarán ahí cuatro o seis años. Tenemos miedo. Los quinientos euros en material escolar y los dos mil euros más para el coche, no nos lo va a quitar".

Rosa Álvarez ha mostrado su descontento con el discurso de Mazón porque "es un miserable, me ha dado ganas de tirarle el boli", y ha lamentado que "no nos ha mencionado, pero tampoco ha subido a saludarnos, ni él ni nadie del PP". Y ha recordado que en el Parlamento Europeo se reunieron con Esteban González Pons y otros miembros del PP. "No es una cuestión de politización, no tenemos ningún problema con el PP, es el PP valenciano el que tiene problemas con nosotros". En el mismo sentido, Carabal ha recordado que "por una cuestión estadística, han muerto militantes y votantes del PP, como le recordamos a Feijóo. No es una cuestión política" y ha pedido "que trabajen juntos y luego, si quieren, que saquen pecho y que se pongan las medallas que quieran".

Álvarez ha dicho que "con Mazón tenemos un nuevo Ayuso en la Comunitat Valenciana" y le ha reprochado que hable constantemente de "libertad y de agua. La libertad para dejar morir a nuestros familiares".