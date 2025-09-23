Debate de Política General: Carlos Mazón ante el examen de la legislatura

Les Corts Valencianes inician este martes el nuevo periodo de sesiones tras el verano con el segundo debate de Política general que tendrá como eje central la gestión de la dana del 29 de octubre y la reconstrucción, una tarea a la que el propio presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha ligado su propio futuro político.

A las 10:30 horas, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, declarará abierto el nuevo periodo de sesiones y a continuación empezará el debate que abrirá Carlos Mazón, quien no tiene límite de tiempo. El pasado año su discurso se prolongó durante tres horas.

El presidente ha avanzado que destinará la primera parte del discurso a la dana, con un recuerdo a las víctimas -algunas de las cuales se van concentrar ante Les Corts para pedir su dimisión- y una reivindicación del trabajo del Consell en la reconstrucción, tras lo que hará balance de la ejecución de los compromisos del año pasado y anunciará nuevas propuestas para "seguir avanzando en el cambio".

Según la Generalitat, Mazón hará un discurso "enérgico y reivindicativo" frente al Gobierno de España para reclamar más inversiones, una adecuada financiación y mayor colaboración en la recuperación posdana, y apelará a generar "amplios consensos en asuntos esenciales", informa EFE.

Finalizada su intervención, se suspenderá la sesión media hora, tras lo cual comenzarán las intervenciones de los síndics de los grupos, de 30 minutos cada uno y réplicas de 10 minutos.