El viento de poniente devuelve la primavera a la Comunidad Valenciana en pleno otoño

El viento de poniente ha transformado este otoño en primavera o incluso en un cálido verano. La Comunitat Valenciana alcanzará esta semana valores térmicos altos para estas alturas del año y tiempo en general estable. No obstante, habrá rachas de viento del oeste, que este miércoles pueden llegar a ser muy fuertes en el interior y prelitoral de Valencia. Estas temperaturas se mantendrán, según la previsiones, hasta el viernes.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, para este miércoles se espera cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas en general y de nubes bajas por la mañana en el interior de Valencia, con temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios, y viento moderado del oeste, sin descartar rachas muy fuertes en zonas expuestas del interior o del prelitoral de Valencia.

Para el jueves, Aemet pronostica intervalos nubosos, disminuyendo a cielo poco nuboso por la tarde, así como temperaturas con pocos cambios, salvo descenso de las mínimas en la mitad norte y ascenso de las máximas en la mitad sur, mientras el viento soplará moderado de componente oeste ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes, menos probables en el sur de Alicante y el litoral de Castellón; a últimas horas tenderá amainar en general.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes: