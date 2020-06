Un libro del escritor brasileño negro de finales del XIX Machado de Assís se convierte en un best seller

Machado de Assis, un escritor negro del siglo XIX considerado una de las grandes plumas de la literatura brasileña, está haciendo furor en Estados Unidos. La traducción al inglés de una de sus obras se agotó en 24 horas coincidiendo con las protestas antirracistas por el asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco. Se trata del libro “Memorias póstumas de Brás Cubas” (1881), novela que narra los amores y las desventuras de un hombre ya fallecido en un Brasil aún esclavista, y que fue relanzada por la editorial Penguin Classics a principios de junio en Estados Unidos y, al día siguiente, las mayores cadenas de libros del país se quedaron sin stock.

Recordemos que la muerte de Floyd se produjo el 25 de mayo en Minneápolis y partir de ese día los actos en todo el país fueron en aumento. Si embargo, la traductora no ve de una manera clara que el incremento de ventas sea debido a la ola antirracista, a pesar de que ya se ha tirado una tercera edición y en algunos puntos de Estados Unidos el libro está agotado. Asegura Flora Thomson-DeVeaux que aún es pronto para poder establecer una relación causa-efecto y que habrá que esperar a la reacción de los lectores, que son quienes tiene la última palabra. La editorial, que no divulga el volumen de sus tiradas, no tenía todavía consolidado el número de libros vendidos, aunque el hecho de que se haya agotado ya es visto como un éxito.

Ensalzada por “The New Yorker”

Según escribe Dave Eggers en “The New Yorker”, que se hace eco del tema, se trata de uno de los libros “más ingeniosos, vivos y atemporales y al tiempo olvidados jamás publicados”, que versa sobre un triángulo amoroso, pero que, al tiempo, retrata a la sociedad de la época, la élite brasileña y también de la esclavitud (lacra que se abolió en Brasil, el último país que lo hizo de Iberoamérica en 1888) y da cuenta, se lee en la revista literaria, del “romance entre Brás Cubas y Virgília, convincente y salvajemente lírico. El sentimiento hacia el inconsciente Lobo Neves es real, y el crimen que el narrador y Virgília cometen contra él nunca se castiga, ni en la vida ni en la muerte. Y esta es la clave. Este es un libro donde no hay juez, sino la conciencia de uno. Y también posee una parte cómica y divertida. Es completamente original y diferente a los muchos libros que vinieron después de él”, se lee.

Alabado por nombres como Susan Sontag (que lo describió como el mejor libro escritor de un autor Iberoamericano y escribió su prefacio en una edición de 1950), Woody Allen y Philip Roth, el escritor brasileño impactó hasta ahora a “un grupo selecto de personas” fuera de Brasil y se mantuvo al margen de una “masificación”, a pesar de su obra estar circulando en lengua inglesa hace más de 70 años. Para el crítico Harold Bloom se trataba de “el mejor escritor negro de todos los tiempos”.

El primer contacto de la traductora con la versión original en portugués de “Memórias póstumas de Brás Cubas” fue en la universidad, cuando era inconcebible para la escritora la idea de dedicar cinco años de su vida a traducir la obra en su tesis doctoral por la Brown University, informa Efe. “La primera vez que lo leí me reí mucho, lo encontré muy divertido y muy sorprendente”, pues “cada vez que giraba de página era algo completamente inesperado”, recordó.

Un renacimiento literario

Sin embargo, conforme fue indagando en la lectura, “surgió un fondo no solo perverso”, sino de “dolor detrás de las bromas”. “Pasé por una fase en la que era incapaz de reírme con la novela”, porque “lo encontraba triste” por las “tragedias sociales” que se invocan en ella al retratar de manera crítica la sociedad carioca del siglo XIX.

Este renacimiento de la obra de Machado de Assis se espera que pueda traer aparejada una puesta en valor de sus otras obras y que pronto las estanterías de las grandes cadenas norteamericanas se lleven con ejemplares de libros escritos por el brasileño, como “Don Casmurro”. El fenómeno literario, dicen, no ha hecho más que empezar.

En los últimos años, el color de piel del escritor fue fuente de incalculables debates. Algunos especialistas y militantes del movimiento negro criticaron que el racismo hubiera emblanquecido su figura a lo largo de la historia. Se hizo viral en 2019 una imagen del escritor con una tez de color marrón, considerablemente más oscuro de lo que hasta entonces había lucido su tradicional fotografía en blanco y negro. “El emblanquecimiento de Machado es un hecho histórico”, lamentó Flora, quien recordó que el escritor “fue registrado como blanco cuando murió”, una muestra de “esas peculiaridades de la sociedad brasileña”, país