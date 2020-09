Bad Bunny se sube a un camión por las calles de Nueva York y ofrece un concierto gratuito

¿Que no puedo concentrar a miles de personas en un concierto por el coronavirus? Pues me subo a un camión y que me vea todo Nueva York. Eso pensó y eso hizo Bad Bunny anoche en la ciudad estadounidense, sorprendiendo con un concierto, nunca mejor dicho, bastante “movido y sobre ruedas”.

A través de YouTube, el popular cantante ofreció a sus seguidores un concierto gratis con motivo de la conmemoración del Mes de Herencia Hispana. Y lo hizo sobre un camión, recorriendo las avenidas neoyorkinas para que, además de los seguidores telemáticos, pudiera unirse algún viandante.

“La difícil”, “Si estuviéramos juntos”, “La Santa”, “La Canción”, “Yo perreo sola”, “No me conoce” y “Solo de mí” son algunas de las canciones que entonó Bad Bunny. Además, no estuvo solo: Sech, otro peso pesado del reguetón, acompañó al protagonista para cantar “Ignorantes”, poniendo así el broche final al evento.

La transmisión en vivo reunió más de un millón de espectadores, siendo considerada por la gran mayoría del público como una de las mejores y más ingeniosas presentaciones de Bad Bunny.

Bad Bunny cantando "Vete", desde New York, es un momento que revitaliza pic.twitter.com/L94ARx2wPF — Moisés Robles (@MoisesDRA) September 21, 2020

Bad Bunny cantando "Si estuviéramos juntos" en Nueva York me volvió mierda pic.twitter.com/OarvW1lbcL — Moisés Robles (@MoisesDRA) September 21, 2020

Llevo toda la cuarentena viendo conciertos en línea, gratis y pagando, y neta, NINGUNO había juntado MILLÓN Y MEDIO DE PERSONAS en la transmisión. Bad Bunny es el REY de la música urbana en este momento y probablemente el artista más importante de la industria. PERIOD pic.twitter.com/WahXTAHIBE — Karen Carpinteyro (@ruizc_karen) September 21, 2020