De las memorias de Obama a una radiografía de la ciencia en España

“Una tierra prometida”: Obama y el recuerdo de su madre chupando cubitos de hielo

☆☆☆☆☆

El primer tomo de las memorias de Barack Obama llega a nuestras manos precedido de grandes expectativas. En estos casos, suele ser habitual la decepción, pero vaya por delante que no ha sido así y que la primera sorpresa fue encontrar un estilo impecable, rico en imágenes y descripciones vivas, tanto de personas como de lugares, características de un buen escritor que ha leído mucho; las numerosas referencias a libros y autores decisivos en su vida van confirmando esta impresión a lo largo del libro.

Siendo aún adolescente descubrió su interés por los movimientos sociales en los que las personas se unían para cambiar las cosas, ya fueran Gandhi, Lech Walesa o el Congreso Nacional Africano y, sobre todo, los líderes del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. No es de extrañar que tras pasar por Harvard iniciara la carrera política que le llevó a vivir en la Casa Blanca durante ocho años. Una época que podría resumirse con nombres propios: Afganistán, Putin, Bin Laden, una crisis financiera global y un Premio Nobel. Sobre el merecimiento de este último, transmite una impresión dudosa: será, dice, sincero, realmente cree lo que dice y quiere que se le «perdone» tanto éxito. Solamente hay que dar un pequeño paso para recordar que estamos ante un político, un profesional de las palabras y del trato directo, porque no olvidemos que nos habla un ex presidente americano acostumbrado a ganarse al público haciendo campañas para la presidencia y siendo afroamericano.

Trabajador comunitario

Aunque el peso de la política es esencial en el libro, su vida personal está sumamente detallada: la abuela materna que lo crió con serias dificultades económicas, los amigos del colegio, Michelle, fundamental en su vida privada y pública, sus dos hijas, el día a día antes y durante la presidencia... Especialmente curiosa es la descripción de su experiencia como trabajador comunitario en Chicago, ciudad donde experimentó el fracaso, aprendió a escuchar y obtuvo, afirma, dos grandes beneficios: maduró y recuperó el sentido del humor. Allí, en los sótanos de las iglesias y porches de las casas, oyó hablar de «honestidad, esfuerzo y empatía», los valores que le transmitieron sus abuelos y su madre. Precisamente cuando habla de la familia es cuando sus palabras alcanzan una especial belleza y plasticidad, como al referirse a su madre enferma en el hospital chupando cubitos de hielo o las primeras risas de sus hijas.

▲ Lo mejor

La alta calidad de su prosa y cómo atraviesa momentos históricos no solo claves para Estados Unidos

▼ Lo peor

Nada; los expertos en política tendrán la ocasión de valorar sus actuaciones positiva o negativamente

Sagrario Fernández-Prieto