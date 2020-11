Las (bestiales) cifras de “Thriller”

Hoy hablamos de “Thriller” como uno de los hitos de la música, pero la historia estuvo cerca de ser recordada de otra manera. Concretamente como “Starlight”, así quería el propio Michael Jackson que se llamara el álbum que al final se denominó como sugirió Rod Temperton, miembro de Heatwave y autor de “Baby Be Mine”, “Rock with You” y “Off the Wall”, entre otras.

Pero si el disco, lanzado el 30 de noviembre de 1982, es una de esas melodías universales por haber trascendido más allá de sus propias canciones. Con “Thriller” (el single) en el centro de todas las miradas del LP como indiscutible número uno, la repercusión de esta obra hizo que esa chupa roja de cuero sea un mito por sí misma. Es imposible ver una cazadora de cuero como aquella y que la mente no se vaya, de manera automática, a los pasos de Jackson en el también mítico videoclip.

Y es precisamente este vídeo la primera de las cifras de un álbum que costó 750.000 dólares a su productor, Quincy Jones. Un pastizal de primeras y migajas después del éxito. Yéndonos a datos gruesos, diremos que en YouTube las visualizaciones de la grabación oficial de “Thriller” ascienden a 706 millones. Algo así como que todos los ciudadanos de Estados Unidos hubieran visto dos veces el vídeo, más una visualización de cada habitante de España. Y eso del vídeo largo (14 minutos). La versión recortada, alcanza los 125 millones. Sin embargo, no es la canción más vista del disco. Ese honor es, sorprendentemente, para “Billie Jean”, que suma 873 millones de visitas en la plataforma. “Beat it” “solo” tiene 654 millones...

Si sumamos todas las canciones del disco, Spotify asegura que, dentro de su “territorio”, el álbum superó los 2.000 millones de reproducciones a finales de octubre. Y es que “Thriller” volvió a ser lo más escuchando en la noche de Halloween a pesar de sus casi 38 años. Las nueve canciones (“Wanna be startin’ somethin’”, “Baby be mine”, “The girl is mine”, “Thriller”, “Beat it”, “Billie Jean”, “Human nature”, “P.Y.T. (Pretty young thing)” y “The lady in my life”) de Jackson no pasan de moda.

Ya nos anticiparon los 8 Grammys que el Rey del Pop se llevó en 1984 por “Thriller” que aquello que tenía entre manos era algo gordo. Jackson venció en casi todas las categorías principales de la gala (grabación, álbum, vídeo...). Solo Sting y The Police, con el single “Every breath you take”, pudieron con el artista en la canción del año.